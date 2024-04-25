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25 Nis 2024 - 13:23- Gündem G:

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”

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İzmit Belediyesi’nin Tavşantepe mevkiinden Şehir Hastanesi’ne geçişi sağlayan merdiven krizi büyüyor. Bu sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi ekipleri arasında arbede yaşandı. Hasan Aydınlık bölgede yaptığı açıklamada, “Şehir Hastanesi yönetiminin daveti üzerine bölgeye düzenleme yapmak için giden ekiplerimize İzmit Belediyesi ekipleri tarafından darp edilmiştir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”
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SEÇİM ÖNCESİNDE BAŞLADI


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart yerel seçim öncesinde Tavşantepe Mahallesi’ne seçim çalışması yapmak üzere gittiğinde mahalle sakinlerinin, “Şehir Hastanesi’ne gitmek için çok dolaşıyoruz. Mahalleden geçen hastane duvarından geçiş yapmak için bir kapı açılmasını istiyoruz” demişlerdi. Hürriyet, mahalle sakinlerinin bu talebini yerine getirmek için mevcut hastane duvarına merdiven yapmış ve geçiş vermek istemişti. Ancak hastane yönetimi bu duruma karşı çıkmış ve kapı açılamamıştı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”


İKİ BELEDİYENİN EKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ


Bu sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalleden hastaneye geçişi sağlamak ve düzenleme yapmak için bölgeye gidince İzmit Belediyesi ekiplerinin direnciyle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”


HÜRRİYET BÖLGEDE  CANLI YAYIN YAPTI


Tartışmanın duyulmasından hemen sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye giderek sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Tartışmaya karışan ekibinden aldığı bilgilerden sonra sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ‘hodri meydan’ diyerek, “bundan sonra büyükşehir belediyesine hiçbir resmi yazı yazmadan, izin almadan bölgelerine gireceğim” dedi.

HASAN AYDINLIK BÖLGEYE GİTTİ


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in canlı yayında sarf ettiği sözlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık bölgeye gitti. Bölgede Hürriyet ile karşılaştı. Hürriyet ile Aydınlık hastaneye ulaşımı sağlayan merdiven ile ilgili bir süre karşılıklı tartıştı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”


AYDINLIK: BÜYÜKŞEHİR EKİBİNE SALDIRILDI”


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Burada düzenleme yapmak İzmit Belediyesi’nin sorumluluğunda değil, Şehir Hastanesi’nin sorumluluğunda olan alana, Şehir Hastanesi Yönetimi’nin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellenmesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”


İBRAHİM EFE YERE DÜŞTÜ!


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sabah saatlerinde bölgeye gittiğinde, eski Tavşantepe Mahalle Muhtarı, AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe’de olaylara müdahale etmek için gitti. Efe, başkan Hürriyet ile yan yana yürüdükleri sırada aniden yere düştü ve yerde yuvarlanmaya başladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekti.
 

Kaynak: Haber Merkezi

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25 Nis 2024 - 13:23 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mert - Efe İzmit belediye meclisinde İzmit Belediyesi için çalışacağına Kocaeli Büyükşehir için mücadele ediyor. Belli ki İzmit'i karıştırsın diye meclise sokmuşlar. Yaptığı takla showla da gündem oldu. Rezillikten başka bir şey değil.

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 13:43
01

Bilinçli Vatandaş - Hasan Aydınlık hakikaten adam yav. Fatma başkanın siyasi hamasetine karşı Büyükşehir’in hakkını hukukunu savunacak Hasan beyden başka adam kalmadı mı?

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 25 Nisan 13:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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