Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık: “Büyükşehir ekibi darp edilmiştir”

SEÇİM ÖNCESİNDE BAŞLADI



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart yerel seçim öncesinde Tavşantepe Mahallesi’ne seçim çalışması yapmak üzere gittiğinde mahalle sakinlerinin, “Şehir Hastanesi’ne gitmek için çok dolaşıyoruz. Mahalleden geçen hastane duvarından geçiş yapmak için bir kapı açılmasını istiyoruz” demişlerdi. Hürriyet, mahalle sakinlerinin bu talebini yerine getirmek için mevcut hastane duvarına merdiven yapmış ve geçiş vermek istemişti. Ancak hastane yönetimi bu duruma karşı çıkmış ve kapı açılamamıştı.



İKİ BELEDİYENİN EKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ



Bu sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalleden hastaneye geçişi sağlamak ve düzenleme yapmak için bölgeye gidince İzmit Belediyesi ekiplerinin direnciyle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı.



HÜRRİYET BÖLGEDE CANLI YAYIN YAPTI



Tartışmanın duyulmasından hemen sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye giderek sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Tartışmaya karışan ekibinden aldığı bilgilerden sonra sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ‘hodri meydan’ diyerek, “bundan sonra büyükşehir belediyesine hiçbir resmi yazı yazmadan, izin almadan bölgelerine gireceğim” dedi.

HASAN AYDINLIK BÖLGEYE GİTTİ



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in canlı yayında sarf ettiği sözlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık bölgeye gitti. Bölgede Hürriyet ile karşılaştı. Hürriyet ile Aydınlık hastaneye ulaşımı sağlayan merdiven ile ilgili bir süre karşılıklı tartıştı.



AYDINLIK: BÜYÜKŞEHİR EKİBİNE SALDIRILDI”



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Burada düzenleme yapmak İzmit Belediyesi’nin sorumluluğunda değil, Şehir Hastanesi’nin sorumluluğunda olan alana, Şehir Hastanesi Yönetimi’nin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellenmesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir” dedi.



İBRAHİM EFE YERE DÜŞTÜ!



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sabah saatlerinde bölgeye gittiğinde, eski Tavşantepe Mahalle Muhtarı, AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe’de olaylara müdahale etmek için gitti. Efe, başkan Hürriyet ile yan yana yürüdükleri sırada aniden yere düştü ve yerde yuvarlanmaya başladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekti.



Kaynak: Haber Merkezi