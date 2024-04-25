Kaptan Gökhan: Motivasyonumuz yüksek

“RAKİBİMİZ PLAY-OFF’TA KALMAK İSTİYOR”

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaptan Gökhan Değirmenci, “ Hafta sonu Bandırma ile karşılaşacağız. Rakibimizin Play-Off’ta kalmak istiyor. Biz ise dediğim gibi hem üçüncülük hedefimizi sürdürmek hem de Play-Off’taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evimizdeyiz ve taraftarımızın, camiamızın desteği ile maçı kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

“ŞANSIN O KADAR ARTIYOR”

Gökhan devamında, “Mustafa hocanın gelmesi ile birlikte daha çok topla oynayan bir takım olduk. Top sizdeyken arkada boşluklar olabiliyor. İyi oynadığımız maçlarda şanssız goller de yedik. Ümraniye maçında da bu tür pozisyonlar yaşadık. Bunların analizlerini yapıyoruz. Play-Off’lar tek maç olacak. Play-Off maçlarında ne kadar gol yemezsen, ne kadar 0’da götürürsen maçı kazanma ve rakibini eleme şansın o kadar artıyor” dedi.

“CAMİA HAK EDİYOR”

Tecrübeli kaleci son bölümde ise, “Tüm takım dün konuştuk. Hedefimiz belli. Her şeyin elimizde olduğunu biliyoruz. Play-Off’tan çıkmak istiyorsan maçlarını kazanmalısın. Üçüncü olursan şansın yüzde elli, olamazsan yirmi beş. Herkes çıkmak istiyor ve motivasyonumuz yüksek. Önümüzdeki maçlar hedefi olan maçlar. Daha önce 6-7 kez Play-Off deneyimi elde ettim. Bu camia da oynadı ve herkes Play-Off’un nasıl bir süreç olduğunu biliyor. 2. Lig’deyken Kocaelispor’a geldim. İlk gün de söyledim, bu camianın yeri Süper Lig’dir ve inşallah bunu başarmak bize nasip olur” ifadelerine yer verdi.