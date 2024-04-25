Kaptan Gökhan: Motivasyonumuz yüksek

“RAKİBİMİZ PLAY-OFF’TA KALMAK İSTİYOR”
Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaptan Gökhan Değirmenci, “ Hafta sonu Bandırma ile karşılaşacağız. Rakibimizin Play-Off’ta kalmak istiyor. Biz ise dediğim gibi hem üçüncülük hedefimizi sürdürmek hem de Play-Off’taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evimizdeyiz ve taraftarımızın, camiamızın desteği ile maçı kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.
“ŞANSIN O KADAR ARTIYOR”
Gökhan devamında, “Mustafa hocanın gelmesi ile birlikte daha çok topla oynayan bir takım olduk. Top sizdeyken arkada boşluklar olabiliyor. İyi oynadığımız maçlarda şanssız goller de yedik. Ümraniye maçında da bu tür pozisyonlar yaşadık. Bunların analizlerini yapıyoruz. Play-Off’lar tek maç olacak. Play-Off maçlarında ne kadar gol yemezsen, ne kadar 0’da götürürsen maçı kazanma ve rakibini eleme şansın o kadar artıyor” dedi.
“CAMİA HAK EDİYOR”
Tecrübeli kaleci son bölümde ise, “Tüm takım dün konuştuk. Hedefimiz belli. Her şeyin elimizde olduğunu biliyoruz. Play-Off’tan çıkmak istiyorsan maçlarını kazanmalısın. Üçüncü olursan şansın yüzde elli, olamazsan yirmi beş. Herkes çıkmak istiyor ve motivasyonumuz yüksek. Önümüzdeki maçlar hedefi olan maçlar. Daha önce 6-7 kez Play-Off deneyimi elde ettim. Bu camia da oynadı ve herkes Play-Off’un nasıl bir süreç olduğunu biliyor. 2. Lig’deyken Kocaelispor’a geldim. İlk gün de söyledim, bu camianın yeri Süper Lig’dir ve inşallah bunu başarmak bize nasip olur” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Nicomedia - Gökhan, kusura bakma da takımda fazlasıyla boş adam varken play-off'a kalamazsınız. Bu takımın yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuların çok büyük bir kısmı değişmezse seneye de 2. Lige düşersiniz...
Fi̇kret - HEP HİYAKE ANLATIYONUZ GERÇEKÇİ OLUN ARTIK
Mülayim - Ümraniyeden yediğin golde gözlerinle topu takip ettin, hamle yapmadın.....Emir,Yusuf,sen hipnotize olmuş gibiydiniz golde.
Kosekoylu Fanatik Sone - Golde yapabilecek hiçbir şeyi yoktu.Malesef Emirin hatası oldu .kim ne derse desin,belki de en iyi, en organize olduğumuz maçtı.sacma sapan gol yedik.son ana kadar desteğe devam.taraftar böyle olur, vazgeçmek yok .
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.