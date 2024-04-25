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Kaptan Gökhan: Motivasyonumuz yüksek

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Kocaelispor’da kaleci kaptan Gökhan Değirmenci Play-Off  için motivasyonlarının yüksek olduğunu ve takım olarak buna inandıklarını söyledi. Gökhan Bandırma maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti

Gökhan Beşiktaş
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Kaptan Gökhan: Motivasyonumuz yüksek mask
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“RAKİBİMİZ PLAY-OFF’TA KALMAK İSTİYOR”

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaptan Gökhan Değirmenci, “ Hafta sonu Bandırma ile karşılaşacağız. Rakibimizin Play-Off’ta kalmak istiyor. Biz ise dediğim gibi hem üçüncülük hedefimizi sürdürmek hem de Play-Off’taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evimizdeyiz ve taraftarımızın, camiamızın desteği ile maçı kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

“ŞANSIN O KADAR ARTIYOR”

Gökhan devamında, “Mustafa hocanın gelmesi ile birlikte daha çok topla oynayan bir takım olduk. Top sizdeyken arkada boşluklar olabiliyor. İyi oynadığımız maçlarda şanssız goller de yedik. Ümraniye maçında da bu tür pozisyonlar yaşadık. Bunların analizlerini yapıyoruz. Play-Off’lar tek maç olacak. Play-Off maçlarında ne kadar gol yemezsen, ne kadar 0’da götürürsen maçı kazanma ve rakibini eleme şansın o kadar artıyor” dedi.

“CAMİA HAK EDİYOR”

Tecrübeli kaleci son bölümde ise, “Tüm takım dün konuştuk. Hedefimiz belli. Her şeyin elimizde olduğunu biliyoruz. Play-Off’tan çıkmak istiyorsan maçlarını kazanmalısın. Üçüncü olursan şansın yüzde elli, olamazsan yirmi beş. Herkes çıkmak istiyor ve motivasyonumuz yüksek. Önümüzdeki maçlar hedefi olan maçlar. Daha önce 6-7 kez Play-Off deneyimi elde ettim. Bu camia da oynadı ve herkes Play-Off’un nasıl bir süreç olduğunu biliyor. 2. Lig’deyken Kocaelispor’a geldim. İlk gün de söyledim, bu camianın yeri Süper Lig’dir ve inşallah bunu başarmak bize nasip olur” ifadelerine yer verdi.

# kocaelispor, HER, hafta

25 Nis 2024 - 13:42 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Nicomedia - Gökhan, kusura bakma da takımda fazlasıyla boş adam varken play-off'a kalamazsınız. Bu takımın yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuların çok büyük bir kısmı değişmezse seneye de 2. Lige düşersiniz...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:54
01

Mülayim - Ümraniyeden yediğin golde gözlerinle topu takip ettin, hamle yapmadın.....Emir,Yusuf,sen hipnotize olmuş gibiydiniz golde.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 13:48
04

Kosekoylu Fanatik Sone - @Mülayim 01 nolu yoruma cevabı: Golde yapabilecek hiçbir şeyi yoktu.Malesef Emirin hatası oldu .kim ne derse desin,belki de en iyi, en organize olduğumuz maçtı.sacma sapan gol yedik.son ana kadar desteğe devam.taraftar böyle olur, vazgeçmek yok .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 14:02
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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