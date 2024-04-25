Kandıra’ya ikinci RES geliyor

304 MİLYONLUK YATIRIM

Kandıra Nasuhlar ve Çalyer Mahallesi ile İzmit Şahinler ve Çağırgan Mahallelerinde yapılacak olan Nasuhlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile Elektrik Depolama Tesisi için ÇED süreci başladı. Orange Diamont Enerji Üretim şirketi tarafından yapılacak olan tesisin halkın katılım toplantısı 9 Mayıs’ta yapılacak. Toplam 304 milyon 200 bin liraya mal olacak proje kapsamında 6 adet türbin ve bir depolama tesis yapılacak.

6 TÜRBİN KURULACAK

Cavit Akarsu Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da yapılacak olan halkın katılım toplantısına dört köyün sakinleri davet edildi. Toplantıda inşa edilecek tesis ve RES ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Nasuhlar RES ve Elektrik Depolamalı Üretim Tesisi ile tanesi 3.9 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip olan 6 rüzgar türbini ve bir adet depolama tesisi inşa edilecek. 6 türbinde toplamda 23,4 megawatt elektrik üretilecek. Bu tesiste yılda 93 milyon 600 bin kilowatt elektrik üretilecek. Üretilecek enerji Kocaeli 380 TM'nin OG Barasına girdi-çıktı bağlantısı ile başta Kocaeli olmak üzere yurt geneline verilmek üzere enterkonnekte sisteme aktarılacak.