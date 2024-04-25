40 yıldır böyle maç izlemedim

Süper Amatör Lig Play-Off’un 9.haftasında çok önemli iki maç vardı.

Bu iki maçın sonucu BAL’a çıkack takımları belirleyecekti.

Haftaya 16 puanla lider giren Karamürselspor, evinde hiçbir iddiası olmayan 4 puanlı Körfez GB ile karşılaşacaktı.

Herkes Karamürselspor’un kazanıp, son hafta öncesinde BAL’a çıkacağını tahmin ediyordu.

Ancak öyle olmadı.

Karamürselspor, Körfez GB ile 0-0 berabere kalıp, herkesi şaşırttı.

Şimdi Karamürselspor, BAL için son maçı bekleyecek.

Bu kez işi zor, çünkü deplasmanda ikinci sıradaki Çayırovaspor’a konuk olacak.

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Play-Off’un bir diğer önemli maçınde ise Bağdatspor ile Çayırovaspor karşılaştı.

Bu sezon oyuncu kadrosu en iyi iki takımın maçıydı.

Bağdatspor, ligdeki performansını Play-Off’ta tekrarlayamıyordu.

Play-Off’un ikinci yarısında oynadığı 3 maçta sadece 2 puan aldı.

Çarşamba akşamı da Avni Kalkavan Stadı’nda Çayırovaspor karşısında kazanıp, son haftaya avantajlı girmek istiyordu.

Bu maç öncesinde Bağdatspor 13 puanla üçüncü, Çayırovaspor ise 15 puanla ikinci sıradaydı.

Play-Off’un ilk maçında, Bağdatspor deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Bu maçın rövanşında ise kazanan yoktu, karşılaşma 2-2 sona erdi.

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Yazının başlığında okuduğunuz gibi “40 yıldır böyle bir maç izlemedim” diye ifade ettim.

Yıllardır spor camiasının içindeyim, amatör bir maçta böyle bir atmosfer görmedim.

Avni Kalkavan Stadı’nın iki tribünü doldu. Kale arkası ve karşı taraftaki tel örgülerin arkasında yüzlerce taraftar var.

Ve köprünün üzerinde maçı izleyen taraftarlar.

Sanki amatör spor camiasının içinde olan herkes Çarşamba akşamı Avni Kalkavan Stadı’ndaydı.

Muhteşem bir görüntü vardı.

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İki takımın da maçını bu sezon çok izledim.

Bağdatspor’un kadrosundaki oyuncuları İzmit’teki spor severler yakından tanıyorlar.

Talip Yeşilyurt’un teknik adamlığını yaptığı Bağdatspor maça kalede Ahmet Demirbaş, defansta Mehmet Ünal, Kubilay Ertuğ, Bedirhan Bahar ve Enes Arslan, orta sahada Süleyman Yıldırım, Emirhan İrze ve Mert Yavuz, kanatlarda Bedirhan Özkanlı ve Özgür Dağdelen, forvette ise Fatih Güler ile başladı.

Konuk Çayırovaspor’u bu sezon bir dönem Gebzespor’da forma giyen eski forveti Orhan Ken çalıştırıyor.

Çayırovaspor ise sahaya kalede Abdullah Şimşek, defansta Salih Selim Çakır, Taha Bartu Bulut, Köksal Şanlı, Barış Yiğit, orta sahada Onur Çelik, Emirhan Varol ve Ali Arslan, kanatta Ertan Şahin, Emirhan Çuvalcı, forvette ise Ali Keçeci on biri ile çıktı…

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İki takımın kadro yapısına baktığımızda bizi çok pozisyonlu, bol gollü bir maç bekliyordu.

Ancak maçın önemi dolayısıyla bu kez iki takımda çok kontrollüydü.

Maça Bağdatspor golle başladı…

Çayırovaspor defansı Bağdatspor’un forveti Fatih Güler’i çok boş bıraktı. Tecrübeli oyuncu da sağ ayağı ile çok güzel bir plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Çok fazla pozisyonun olmadığı bir maç izliyorduk. Çayırovaspor geriye düşmesine rağmen çok fazla tepki veremedi. 24.dakikada Onur Çelik’in serbest atışında top direğe vurup, dışarı çıktı.

Hemen arkasında Bağdatspor ikinci golü buldu…

Kırmızı-Siyahlı ekibin, devre arasında Eşmespor’dan transfer ettiği 2005 doğumlu Emirhan İrze, topu çok güzel taşıdı, vuruşunda defansa da çarpan top kaleci Abdullah’ı yanılttı, ev sahibi takım bu golle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Bu golden sonra Çayırovaspor’un orta saha oyuncusu Emirhan Varol’un uzaktan attığı, üst direğe vurup auta giden bir şutu da var…

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Maçın ilk yarısını Bağdatspor 2-0 önde bitirdi. Normalde devre 2-0 bittikten sonra seyirciler bu maç nasıl olsa bitti diye, giderlerdi.

Bu kez öyle olmadı… Bırakın gitmeyi, her dakika seyirci gelmeye başladı.

İkinci yarıya Çayırovaspor, sağ kanat oyuncusu Emir Çuvalcı’nın yerine Murat Çetinkaya’yı alarak başladı.

Bu oyuncu maçın kaderini değiştirdi.

Çok hızlı, süratli bir oyuncu olan Murat Çetinkaya daha önce ilk on birde sahaya çıkan bir isimdi.

Öyle ki 3 dakika içinde 57 ile 60 dakikalarda attığı iki golle maçın seyrini değiştirdi.

İki golde de Bağdatspor defansının çok büyük hatası vardı…

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2-0’den maç 2-2’ye geldikten sonra Bağdatspor’da panik başladı. Çok organize gelemediler.

Serbest atış ve kornerlerden pozisyonlar bulmaya çalıştı.

2-2 olduktan sonra iki kanat Bedirhan Özkanlı ile Özgür Dağdelen çıktı, Anıl Kabil ile Cihan Halil girdi.

Bence Özgür oyunda kalmalıydı.

Bedirhan ile Anıl’ın değişikliği olabilirdi.

Çayırova, 2-2’den sonra sahasına çekildi, beklemeye başladı. Böyle bir takıma karşı sol ayaklı Özgür’ü sağ kanatta oynatıp, kaleye şut atmasını sağlayabilirlerdi.

Anıl Kabil oyuna girdikten sonra sol kanatta etkili olmaya çalıştı. Getirdiği bir topta önce Fatih Güler, sonra Cihan Halil vuramadı.

Son dakikada da Fatih Güler’in kafa vuruşu direkten döndü, maçta 2-2 sona erdi.

Kazanan takım BAL’a çıkma yolunda avantaj sağlayacak iken şimdi gözler son hafta maçlarına çevrildi.

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Maç 2-2’ye kadar çok temiz geçti.

Çayırovaspor’un attığı ikinci golde Köksal Şanlı’nın tribünlere gelip yatarak yaptığı hareket hiç hoş olmadı.

Son derece centilmence giden maç, Köksal’ın bu hareketiyle çok gerildi.

Bir de kaleci Abdullah Şimşek son bölümde çok zaman geçirdi. Bir pozisyonda 3,5 dakika yerde kaldı.

Maçın hakemi Birtan Yavuz çok kötüydü.

B Klasman yardımcı hakemi olan Birtan Yavuz, Süper Amatör Lig maçını bile kaldıramadı.

Son dakikada Kerem Gülmez’e yapılan bir hareket var, penaltı verebilirdi.

Anıl Kabil’in Emirhan Varol’a yaptığı harekette kırmızı olmalıydı, faul bile vermedi…

Çarşamba günü Avni Kalkavan Stadı’nda unutulmayacak bir maç izledik…

Yıllar önce Kulespor-Rabakspor ve Körfez Belediyespor-Derbentspor maçlarını hatırlıyorum…