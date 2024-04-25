25 Nis 2024 - 13:50- Siyaset

Büyükakın’dan arbede yorumu: Diyalogla sorunlar daha kolay çözülür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP’li belediye başkanlarını ziyareti sonrası yaptığı açıklamada İzmit ve Büyükşehir ekipleri arasında çıkan arbede ile ilgili: Diyalog ile bunların çok rahat aşılabileceğini konuştuk. Fatma Hanım'la da daha sıkı iletişim içinde kalmamızın bu meseleleri daha kolay yönetmeye imkan sağlayacağını ele aldık.” dedi.