Büyükakın’dan arbede yorumu: Diyalogla sorunlar daha kolay çözülür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tavşantepe’de yaşanan arbede hakkında açıklamalar yaparak diyalog çağrısında bulundu.
DİYALOG İLE BUNLARI AŞABİLİRİZ DİYE KONUŞTUK
Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi ile Büyükşehir ekipleri arasında çıkan tartışma sorusuna cevap veren Başkan Büyükakın, “Diyalog ile bunların çok rahat aşılabileceğini konuştuk. Fatma Hanım'la da daha sıkı iletişim içinde kalmamızın bu meseleleri daha kolay yönetmeye imkan sağlayacağını ele aldık. İnşallah onu da hallederiz, sorun olmaz.” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.