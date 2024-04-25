CHP’li başkanlar Büyükakın’ı ziyaret etti: “Bu kent için neler yapabileceğimizi konuştuk”

CHP HEYETİNDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ZİYARET

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel Belediyelerini kazandı. CHP’li başkanlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ile birlikte seçimin ardından ilk kez yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARI ELE ALDIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın görüşme sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki Önümüzde ki süreçte nasıl çalışma yapacağımızı, bu kent için neler yaparsak daha güzel hizmetlere vesile olacağını değerlendirdik. Ağırlıklı olarak Karamürsel Belediye Başkanımız Ahmet Çalık’ın aldığı notlar üzerinde konuştuk. Önümüzdeki süreçte şehrimizin insanlarının mutlu olması için en iyi hizmeti nasıl üretiriz, problemden çıkarsa onları nasıl yönetiriz konusunda fikir alışverişi gerçekleştirdik. Bu konuda da mutabakata vardık. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta ben de onları ziyaret ederek hayırlı olsun diyeceğim.” dedi.

DİYALOG İLE BUNLARI AŞABİLİRİZ DİYE KONUŞTUK

Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi ile Büyükşehir ekipleri arasında çıkan tartışma sorusuna cevap veren Başkan Büyükakın, “Diyalog ile bunların çok rahat açılabileceğini konuştuk. Fatma Hanım'la da daha sıkı iletişim içinde kalmamızın bu meseleleri daha kolay yönetmeye imkan sağlayacağını ele aldık. İnşallah onu da hallederiz, sorun olmaz.” ifadelerini kullandı.

DAHA GÜZEL HİZMET İÇİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Büyükakın’ın ardından konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı: Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ev sahip yaptı. Üç belediye başkanımız görüşmek istedi. Gelmeden önce de mevkidaşım AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’a de bilgi verdik Kentimize daha güzel hizmet için bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme gayet olumlu geçti.” dedi.

KONUŞARAK SORUNLARI ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ KONUŞTUK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: “ Yeni dönem herkese hayırlı olsun. Yaşanan sorunları konuşarak çözebileceğimizi içeride görüştük. Adil şekilde çifte standarda uğramadan Kocaeli’nin 12 ilçesine birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için çalışma konusunda duygularımızı ifade ettik. Kendisine ziyaretimizi kabuk ettiği için teşekkür ediyoruz.”

PARTİ ROZETLERİMİZİ ÇIKARARAK HİZMET EDECEĞİZ

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de ziyaret hakkında “Kocaeli halkına çok güzel hizmetler yapacağız. Bunu uyumlu bir şekilde büyüteceğiz çünkü artık hepimiz parti rozetlerimizi çıkardık, halka hizmet edeceğiz. En iyi şekilde vatandaşımıza hizmet yapacağımıza inanıyoruz.” yorumunda bulundu.

UYUM VE AHENK İÇİNDE ÇALIŞMAK İÇİN GÖRÜŞTÜK

Ziyarette son olarak konuşan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık: “Tahir Başkan’ın Karamürselli olması bizi gururlandırıyor. Kendisinden biraz daha fazla hizmet talep edeceğiz. Hepimizin uyum ve ahenk içinde çalışması konusunda bir görüşme yaptık. Kocaeli'mize hizmet etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bizler de bölge belediye başkanı olarak elimizden geleni yapacağız.”