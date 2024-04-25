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25 Nis 2024 - 14:20- Gündem G:

Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı

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Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda, geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan erik sonrası bu haftada kiraz satışa çıkarıldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı
Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı
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Perşembe Pazarı tezgâhlarına bu hafta kiraz geldi. Paketi 60 TL’den satılan kiraz bu hafta sınırlı miktarda bulunurken önümüzdeki haftalarda hem miktarının artması hem de fiyatının düşmesi bekleniyor.

Kirazla birlikte bu hafta kışa hazırlık için satılan bezelyeler de satışa çıkarıldı. Dondurucuya atılmak için tercih edilen bezelyenin kilosu 17 lira 50 kuruştan satıldı. Yeni haftada fiyatı düşen ürünler arasında çarliston biber, kıvırcık, roka ve ıspanak gibi ürünler yer alırken fiyatı yükselen ürünler arasında ise kıl biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, taze soğan, karnabahar ve enginar vardı.

 

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

35

50

Çarliston biber

25

20

Kıl biber

50

60

Kapya

50

50

Patlıcan

15

20

Domates

25

17,50

Çeri domates

35

40

Pembe domates

30

35

Salatalık

15

30

Kabak

25

25

Havuç

25

25

Limon (file)

20

20

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

30

20

Roka

15

10

Dereotu

15

15

Taze soğan

10

15

Mor lahana

20

20

Patates

15

15

Soğan

25

25

Ispanak

25

20

Semizotu

20

20

Taze Fasulye

50

100

Mantar

80

80

Bezelye

25

80 / 17,50

Sarma yaprağı

100

100

Bakla

40

40

Sarımsak

-

250

Pırasa

25

20

Karnabahar

25

30

Enginar

35

40

Pazı

10

10

Karalahana

10

10

Erik

80

100

Karpuz

50

30

Kavun

80

100

Çilek

50

60

Muz

60

50

Portakal

15

20

Kivi

70

60

Kiraz

-

60

Armut

-

15

Elma

20

20

Yeşil elma

25

20

Yenidünya                  

60

40

Greyfurt

-

15

Dut (Kâse)

60

35

Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı
Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı
Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı

# yeni, hafta

25 Nis 2024 - 14:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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