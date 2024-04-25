Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı

Perşembe Pazarı tezgâhlarına bu hafta kiraz geldi. Paketi 60 TL’den satılan kiraz bu hafta sınırlı miktarda bulunurken önümüzdeki haftalarda hem miktarının artması hem de fiyatının düşmesi bekleniyor.
Kirazla birlikte bu hafta kışa hazırlık için satılan bezelyeler de satışa çıkarıldı. Dondurucuya atılmak için tercih edilen bezelyenin kilosu 17 lira 50 kuruştan satıldı. Yeni haftada fiyatı düşen ürünler arasında çarliston biber, kıvırcık, roka ve ıspanak gibi ürünler yer alırken fiyatı yükselen ürünler arasında ise kıl biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, taze soğan, karnabahar ve enginar vardı.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
35
50
Çarliston biber
25
20
Kıl biber
50
60
Kapya
50
50
Patlıcan
15
20
Domates
25
17,50
Çeri domates
35
40
Pembe domates
30
35
Salatalık
15
30
Kabak
25
25
Havuç
25
25
Limon (file)
20
20
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
30
20
Roka
15
10
Dereotu
15
15
Taze soğan
10
15
Mor lahana
20
20
Patates
15
15
Soğan
25
25
Ispanak
25
20
Semizotu
20
20
Taze Fasulye
50
100
Mantar
80
80
Bezelye
25
80 / 17,50
Sarma yaprağı
100
100
Bakla
40
40
Sarımsak
-
250
Pırasa
25
20
Karnabahar
25
30
Enginar
35
40
Pazı
10
10
Karalahana
10
10
Erik
80
100
Karpuz
50
30
Kavun
80
100
Çilek
50
60
Muz
60
50
Portakal
15
20
Kivi
70
60
Kiraz
-
60
Armut
-
15
Elma
20
20
Yeşil elma
25
20
Yenidünya
60
40
Greyfurt
-
15
Dut (Kâse)
60
35
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.