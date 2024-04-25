Kiraz pazar tezgahlarında yerini aldı, işte fiyatı

Perşembe Pazarı tezgâhlarına bu hafta kiraz geldi. Paketi 60 TL’den satılan kiraz bu hafta sınırlı miktarda bulunurken önümüzdeki haftalarda hem miktarının artması hem de fiyatının düşmesi bekleniyor.

Kirazla birlikte bu hafta kışa hazırlık için satılan bezelyeler de satışa çıkarıldı. Dondurucuya atılmak için tercih edilen bezelyenin kilosu 17 lira 50 kuruştan satıldı. Yeni haftada fiyatı düşen ürünler arasında çarliston biber, kıvırcık, roka ve ıspanak gibi ürünler yer alırken fiyatı yükselen ürünler arasında ise kıl biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, taze soğan, karnabahar ve enginar vardı.