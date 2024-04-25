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Mustafa Gürsel: Herkese güveniyorum

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gürsel, Bandırma maçını kazanmak istediklerini ve ligi en üstte bitirmek istediklerini söyledi.

Mustafa Gürsel: Herkese güveniyorum mask
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“EN ÜST NOKTADA BİTİRECEĞİZ”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel antrenman öncesinde, “Kulübümüzün 58. kuruluş yıl dönümüydü. Camiamıza yeni yaşı hayırlı uğurlu olsun. Bu hafta sonu sahamızda Bandırmaspor ile karşılaşacağız. Her maça ayrı bir önemle hazırlanıyoruz.  Maçlarımızı sorunsuz tamamlayıp ligi bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz. Önceliğimiz Bandırma maçını kazanmak ve bir sonraki adıma daha moralli bir geçiş yapmak. Başladığımız süreçte oyuncu sakatlık, ceza derken eksiklerimiz vardı. Şuan böyle bir durumumuz yok. Fofana da çalışmalara başladı. Tüm oyuncularımdan memnumum. Her biri işin içinde ve ellerinden geleni yapıyorlar. Takım olma yolunda çok yol kat ettik. İyi bir ekibe sahibiz, herkese güveniyorum. Takımımızın koydukları hedefe ulaşacaklarından hiçbir şüphem yok.

“AMACIMIZ SÜPER LİG”

Gürsel açıklamalarının son bölümünde ise, “Yolda giderken üzüntülerimiz, istemediğimiz şeyler oluyor ancak amacımız ana hedefimiz, tek amacımız Süper Lig’e çıkmak. Ümraniye’deki basın toplantısının ardından rakibimizin yöneticileri yaşananların yanlışlık olduğunu belirttiler ve özür dilediler  “Sana böyle bir şey yapmayız, burası senin evin” dediler. Siz de gördünüz. Benim çok da kafama taktığım bir olay değildi. Üzülmedim, çok önemi yok. Onlara da söyledim. Karşılarında Kocaelispor camiası var. Bu seviyede böyle bir hata olmaması lazım, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Dediğim gibi bireysel olarak çok takıldığım bir şey değil ancak orada Kocaelispor’u temsil ediyorum. Her şeyi bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Kocaelispor’a ve temsil ettiklerine saygı göstermek zorundalar” ifadelerine yer verdi.

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25 Nis 2024 - 14:47 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
12

Nicomedia - Mustafa hoca yönetimin giderayak opsiyon kullanıp sözleşmesini 1 yıl daha uzatacağıını düşünüyor sanırım :) Farkında mısın bilmem de hiç kimse sana gü ven mi yor !

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 16:43
09

4141 - Hoca sorun şu ki sana, futbolculara ve yönetime güvenmiyoruz. Ne playoff ne süperlig umurumda değil. Bir an önce lig bitsin ve topunuz Kocaelispor'umum yakasından düşün.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 16:04
08

Muro - Sıkıntı orda işte sana kimse güvenmiyor senden sonra takım yolunu şaşırmış gibi tam tersine doğru tam gaz gidiyor

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 15:49
07

Servetiye Cephesi - Hoca sana ilk başta inancım vardı. Ertuğrul'dan devraldığın enkazı kaldırırsın sanmıştım; ama yine yanıldım! Takım berbat, bunu biliyoruz da son maçlardaki oyuncu değişikliklerinle Fırat Gül, Mehmet Altıparmak sınıfı hoca olduğunu gösterdin! Şu üç maç bitse de sen de bavulunu toplasan gitsen! Seninle playoff oynamak işkence olacak. Bir tek beklentim kaldı: Sakarya'dan rövanşı almak. Playoff oynamasak da ziyanı yok.

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 25 Nisan 15:46
06

Fi̇kret - BEDAVADAN KONUŞMA BANDIRMA MAÇINI KAZANMA ÇANTANI TOPLA GÜLE GÜLE

ANLADIN SANA İHTİYACIMIZ KALMAZ HEP HİKAYE ANLATIYON İCRAT YOK MUSTAFA AKILLI OLCAN GELDİGİN YERE BAK KOCAELİSPOR BURASI TARLA BAŞI DEGİL ANLADIN

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 15:46
05

İzmitli - Önce direkt çıkıyorduk, sonra 3. Olup tek maçla çıkacağız oldu,şimdi playoff başırı haline geldi. Masal anlatmayın şu kente. Bir tane olumlu katkın olmadı, hoca değişimi genelde hırs, motivasyon sağlar, bizde geriye gitti.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:44
04

Necdet - Herkese güveniyorsun fakat biz size güvenmiyoruz

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:44
03

Sadi Kavak - Hey aynı masal. Hocam şampiyon olucaz diyip küme düşmeye oynayan Ümraniye'ye yenilmek nedir. Ümraniye'yi yenemeyeceksen bu ligde kimi yeneceksin? Hasta ettin bizi hasta.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:29
02

Basiskele41 - Boş ver hoca bak işine anlaşıldı sen ne olursa olsun gitmeyeceksin kaldı 3 maçın bu takımın başına gelmiş en korkak top oynatan teknik sorumlusun

Bizim sizden bir beklentimiz yok kombinemiz olduğu halde maça gelmiyoruz giden arkadaşlara Allah sabır versin

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 15:22
11

Gerçekler - @Serhat 01 nolu yoruma cevabı: @Başiskele41 kardeşim, takım iyi oynadı zaten. Ya futboldan anlamıyorsunuz ya art niyetlisiniz? Bi bitmediniz.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 16:38
10

Basiskele41 - @Serhat 01 nolu yoruma cevabı: O da kendine güvenmiyor Nasretin hoca misali ya tutarsa diye buralarda takılıyor daha Ümraniye maçını kaybettiğinin farkında değil çok iyi oynadık diyor neredeyse Real Madrid ile maç yaptığını zannediyor

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 16:18
Diğer 9 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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