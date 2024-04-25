Mustafa Gürsel: Herkese güveniyorum

“EN ÜST NOKTADA BİTİRECEĞİZ”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel antrenman öncesinde, “Kulübümüzün 58. kuruluş yıl dönümüydü. Camiamıza yeni yaşı hayırlı uğurlu olsun. Bu hafta sonu sahamızda Bandırmaspor ile karşılaşacağız. Her maça ayrı bir önemle hazırlanıyoruz. Maçlarımızı sorunsuz tamamlayıp ligi bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz. Önceliğimiz Bandırma maçını kazanmak ve bir sonraki adıma daha moralli bir geçiş yapmak. Başladığımız süreçte oyuncu sakatlık, ceza derken eksiklerimiz vardı. Şuan böyle bir durumumuz yok. Fofana da çalışmalara başladı. Tüm oyuncularımdan memnumum. Her biri işin içinde ve ellerinden geleni yapıyorlar. Takım olma yolunda çok yol kat ettik. İyi bir ekibe sahibiz, herkese güveniyorum. Takımımızın koydukları hedefe ulaşacaklarından hiçbir şüphem yok.

“AMACIMIZ SÜPER LİG”

Gürsel açıklamalarının son bölümünde ise, “Yolda giderken üzüntülerimiz, istemediğimiz şeyler oluyor ancak amacımız ana hedefimiz, tek amacımız Süper Lig’e çıkmak. Ümraniye’deki basın toplantısının ardından rakibimizin yöneticileri yaşananların yanlışlık olduğunu belirttiler ve özür dilediler “Sana böyle bir şey yapmayız, burası senin evin” dediler. Siz de gördünüz. Benim çok da kafama taktığım bir olay değildi. Üzülmedim, çok önemi yok. Onlara da söyledim. Karşılarında Kocaelispor camiası var. Bu seviyede böyle bir hata olmaması lazım, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Dediğim gibi bireysel olarak çok takıldığım bir şey değil ancak orada Kocaelispor’u temsil ediyorum. Her şeyi bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Kocaelispor’a ve temsil ettiklerine saygı göstermek zorundalar” ifadelerine yer verdi.