Körfez’de Bandırma mesaisi sürüyor

DAR ALANDA PAS ÇALIŞMASI



Kocaelispor’da Bandırmaspor maçı hazırlıkları bugün saat 11.00’de Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Gürsel'in takım ile toplantısı ile başlayan antrenman kondisyon ve dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Kocaelispor'da bugünün antrenmanı tamamlanırken yarın saat 16.00'da yapılacak antrenman Bandırmaspor çalışmaları devam edecek.