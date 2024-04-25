Körfez’de Bandırma mesaisi sürüyor

DAR ALANDA PAS ÇALIŞMASI
Kocaelispor’da Bandırmaspor maçı hazırlıkları bugün saat 11.00’de Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Gürsel'in takım ile toplantısı ile başlayan antrenman kondisyon ve dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Kocaelispor'da bugünün antrenmanı tamamlanırken yarın saat 16.00'da yapılacak antrenman Bandırmaspor çalışmaları devam edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.