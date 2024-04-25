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52 kişi 52 milyon TL para girişi… Adliyeye sevk edilecekler

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Liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
52 kişi 52 milyon TL para girişi… Adliyeye sevk edilecekler mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine liderliğini Serkan Kınalı siber dolandırıcılık yapan suç örgütünün peşine düştü.   Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilanların satışı ile ilgili müştekiler ile kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak müştekilerden kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

37 KİŞİNİN ŞİKAYETİ ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında belirtilen yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 kişinin şikayeti alındı.  Şahısların internet üzerindeki ilanlardan alışveriş yapmak istediklerinde dolandırıldıkları belirlendi.

52 MİLYON PARA GİRİŞİ

Soruşturma kapsamında suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 bin 400Tl para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.  Ayrıca 5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturduğu belirlendi. Suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu tespit edildi.

52 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma neticesinde Suç örgütü üyelerinin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi maksadıyla 23 Nisan günü Kocaeli ile birlikte 11 ilde düzenlenen eş operasyonda 52 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suça konu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

52 şüphelinin emniyetteki işlemlerinde sona gelindiğini öğrenildi. Şüpheliler yarın Gebze Adliyesine sevk edilecek.

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25 Nis 2024 - 15:06 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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