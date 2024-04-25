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25 Nis 2024 - 15:19- Türkiye G:

2499 TL’lik hesap vatandaşı şoka uğrattı

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Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki 2499 TL’lik hesap vatandaşı şoka uğrattı.

2499 TL’lik hesap vatandaşı şoka uğrattı mask
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Türkiye’de havaalanın fiyatlarıyla, normal fiyatlar arasında uçurum olması vatandaşın tepkisini çekerken bugün bir vatandaşın Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ödediği fiyat yok artık dedirtti. 3 peynirli su böreği, 1 kıymalı köy böreği, 3 ayran ve bir şişe küçük suya 2499 TL’lik hesap vatandaşı şoka uğrattı.

2499 TL’lik hesap vatandaşı şoka uğrattı

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye

25 Nis 2024 - 15:19 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
11

Deli - Şehir hastanesinde makinelerde su 7,5₺ içerde carfursa denen kurnazda 8,5₺. 9,0₺ hayret bir şey

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 16:40
10

Basiskele41 - Yemeseler ölecekler bırakın bu işleri Fiyat listesi var pahalı geliyorsa benim gibi almayacak

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 16:25
08

Son Pişman - Havaalanına ilk defa mı gitmişler, biz suyu bile dışarıdan alıyoruz

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 15:52
07

Izmitli - Hirsiz bunlar hep ogle su ocmeyin tas yesin allahsizlar

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:51
06

Fi̇kret - MİLLETİ HEPTEN ENAYİ YERINE KOYMAYA BAŞLADILAR LOKANTALARA GİTMEYİN

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 15:48
05

Emekli - Ulan biz bakkaldan ekmek alırken bile fiyatına bakıyoruz

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 15:40
04

Gereksiz Sikayet - Kişi başı 600 TL , eurya bolunce kişi başı 20 EUR bile yapmıyor. Bugün İzmit'te bir börekçi ye gitse gelecek hesap bunun yarısına yakın. Tatil yöresinde buna yakın yada fazla bir para alırlar.

Çok gereksiz yere bir sikayet. Dünyanın hangi havaalanında 20 EUR ya yemek yiyebilirsin. Son derece gereksiz bir şikayet.

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 25 Nisan 15:35
03

Yeme Kardesim - Yemesin kardeşim , dünyanın butun havaalanlarinda 80 EUR gibi bir fiyat yemek için normaldir . O dükkanın kirası ne kadar sen biliyor musun?

Yanıtla . 5Beğen . 8Beğenme 25 Nisan 15:32
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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