2499 TL’lik hesap vatandaşı şoka uğrattı

Gereksiz Sikayet - Kişi başı 600 TL , eurya bolunce kişi başı 20 EUR bile yapmıyor. Bugün İzmit'te bir börekçi ye gitse gelecek hesap bunun yarısına yakın. Tatil yöresinde buna yakın yada fazla bir para alırlar.

Çok gereksiz yere bir sikayet. Dünyanın hangi havaalanında 20 EUR ya yemek yiyebilirsin. Son derece gereksiz bir şikayet.