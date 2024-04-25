Türkiye’de havaalanın fiyatlarıyla, normal fiyatlar arasında uçurum olması vatandaşın tepkisini çekerken bugün bir vatandaşın Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ödediği fiyat yok artık dedirtti. 3 peynirli su böreği, 1 kıymalı köy böreği, 3 ayran ve bir şişe küçük suya 2499 TL’lik hesap vatandaşı şoka uğrattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Deli - Şehir hastanesinde makinelerde su 7,5₺ içerde carfursa denen kurnazda 8,5₺. 9,0₺ hayret bir şey
Basiskele41 - Yemeseler ölecekler bırakın bu işleri Fiyat listesi var pahalı geliyorsa benim gibi almayacak
İzmitli - Peeeeeeessssssssssssssssssssss
Son Pişman - Havaalanına ilk defa mı gitmişler, biz suyu bile dışarıdan alıyoruz
Izmitli - Hirsiz bunlar hep ogle su ocmeyin tas yesin allahsizlar
Fi̇kret - MİLLETİ HEPTEN ENAYİ YERINE KOYMAYA BAŞLADILAR LOKANTALARA GİTMEYİN
Emekli - Ulan biz bakkaldan ekmek alırken bile fiyatına bakıyoruz
Gereksiz Sikayet - Kişi başı 600 TL , eurya bolunce kişi başı 20 EUR bile yapmıyor. Bugün İzmit'te bir börekçi ye gitse gelecek hesap bunun yarısına yakın. Tatil yöresinde buna yakın yada fazla bir para alırlar.
Çok gereksiz yere bir sikayet. Dünyanın hangi havaalanında 20 EUR ya yemek yiyebilirsin. Son derece gereksiz bir şikayet.
Yeme Kardesim - Yemesin kardeşim , dünyanın butun havaalanlarinda 80 EUR gibi bir fiyat yemek için normaldir . O dükkanın kirası ne kadar sen biliyor musun?
... - Yemek zorunda mısınız?
Zafer - Yemeden menüye bakmamışmı arkadaş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.