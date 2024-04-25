İlimtepe’de eğlence dolu etkinlik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Körfez’de coşku içerisinde kutlanırken, İlimtepe İlkokulu’ nda çocuklar için bir etkinlik düzenledi. İlimtepe İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik çocuklar ve velileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Okul bahçesine kurulan şişme kaydırak ve tırmanma parkurunu gören çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.
MİNİKLER ÇOK EĞLENDİ
Düzenen parkur ve kaydırakta eğlenen minikler, sonrasında da palyoçalarla eğlenceli vakit geçirdiler. Söylenen şarkılara eşlik eden öğrenciler, palyoçalarla oyunlar oynadılar. Okul bahçesinde miniklerin doyasıya eğlenmesi için kurulan eğlence araçlarıyla vakit geçiren minikler, program sonunda Başkan Söğüt’ e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.