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25 Nis 2024 - 15:35- Gündem G:

Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz

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Toplu taşıma esnaflarına verilen indirimli ve ücretsiz biniş desteğinin ulaşıma zam yapılmaması amacı ile verildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Halkın parasını ulaşım ücretlerinin yükseltilmemesi için vatandaş için harcıyoruz” dedi.

Süriye Çatak Tek
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Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz mask
Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz
Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz
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7 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan mecliste 7 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı. Toplantıda toplu taşıma esnaflarına verilen indirimli ve ücretsiz biniş desteği 1 Temmuz’a kadar uzatıldı. Gündem ile ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tapir Büyükakın, toplu taşıma fiyatlarının yükseltilmemesi esnaflara destek verdiklerini belirtti.

 

Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz

ULAŞIM DESTEĞİ UZATILDI

Meclis’te toplu taşıma yapan kooperatiflerin ücretsiz ve indirimli binişlerle ilgili 1 Mayıs’ta sona ermesi beklenen desteklemelerin 1 Temmuz’a kadar uzatılması oy birliği ile geçti. Gündem maddesi ile ilgili söz alan CHP Meclis üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, toplu taşıma esnaflarının ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti. Vatandaşın ve esnafların yaşadığı problemler dışında sıkıntılar olduğunu belirten Küçükkaya, “Ulaşım tekerlik araçlarla yapılıyor. Tramvay çok az, deniz ulaşımı yok. 2 milyonluk şehirde deniz ulaşımında sadece 458 bin yolcu taşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin kasise verdiği para 17 milyon, deniz taşımacılığına verdiği para 15 milyondur. Deniz taşımacılığını revize edip gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi.

 

Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz

USULDE ANLAŞALIM

Küçükkaya konuşmasını performans raporu üzerinden devam etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mehmet Ümit Küçükkaya’nın gündem dışı konuşmasına rağmen kesmedim ve sonuna kadar dinledim. Bu konuda bir anlaşa yapalım ve gündem üzerinde konuşalım. Büyükşehir’in faaliyet raporunu 31 Mart Yerel seçimlerinde onayladı. Deniz ulaşımı gündem konumuz değil ama konusu açılmışken konuşalım. Deniz Ulaşımı kara ulaşımdan bağımlı olarak nokta bağımlı bir seyahat. Biz defalarca denedik. Genel sekreter yardımcısıyken deniz otobüsünün maliyeti 15 milyondu. Kışın sadece 6 yolcu taşıyorduk. O nedenle seferleri kaldırdık.

 

Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz

VATANDAŞA YANSITMIYORUZ

Deniz ulaşımın kara ulaşımı ile rekabet etmesi sadece karşıdan karşıya geçiş için olabilir. Karadan 5 dakikada bir yapılan sefer ile saatte bir yapılan sefer arasında rasyonel gerçekler var. Biz sürekli binişleri takip ediyoruz. Ulaşım desteği ile ödenmesi gereken bilet fiyatlarına yansımamasını sağlıyoruz. Taşıma ücretleri normalde yüksek olması gerekiyor. Bizim bütçemiz halkın parası. Biz bu bütçe ile toplu taşıma esnaflarına destek vererek bilet fiyatlarını yükseltmiyoruz. Bu halka olumsuzluk olur. Halkın parasıyla halka hizmet ediyoruz” dedi.

Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz

ANİBAL KAVŞAĞINDA SİYASET BENİ DİNLEMEDİ

CHP Gebze Belediye Meclis üyesi Ahmet Kadı, Gebze’nin trafik sorunlarını tek tek anlattı. Kadı, “Ben bu dönem belediye başkanı adayı olsaydım seçim şarkım ‘çile bülbülüm çile’ olurdu” dedi. Esprili eleştiriler karşısında konuşan Büyükakın ise “Böyle esprili eleştirileri seviyorum. Anibal Köprülü Kavşağı olmaması için çok uğraştım ama siyaset üstün geldi ve yapıldı. Bu nedenle sıkıntılı oldu. Gölcük’te direndim ve siyaset beni dinledi. Orası kentsel dönüşüm ile çözüm bulacağız. Anibal Kavşağının üst bağlantı yolu yıkılmadığı sürece o kavşak rasyonel çalışmaz. Ulaşım dolaşım planı kapsamında lokal uygulamalar yapıldı ve kavşakları rahatlatan çalışmalar oldu. bazı çalışmalar metro bitmediği için yapılmadı” dedi.

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25 Nis 2024 - 15:35 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Fatkar58390 - Zamanın da gelemeyen artık miyadını doldurmuş milleti korkutan hayalet sivil araçlardan kurtulun doguda bile böyle hurda araçlar çalışmıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 16:39
02

İzmitli - Daha önce kurulmuş olan bazı durakları tekrar elden geçmesi ve yerleri değişmesi gerekiyor alakasiz rampalarda duruyor otobüsler her türlü zarar ziyan planlama daha iyi şekilde yapılmalı tekrar elden geçmesi gerekiyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 16:38
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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