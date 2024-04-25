Büyükakın: Ulaşıma zam yapılmaması için destek veriyoruz

7 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan mecliste 7 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı. Toplantıda toplu taşıma esnaflarına verilen indirimli ve ücretsiz biniş desteği 1 Temmuz’a kadar uzatıldı. Gündem ile ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tapir Büyükakın, toplu taşıma fiyatlarının yükseltilmemesi esnaflara destek verdiklerini belirtti.

ULAŞIM DESTEĞİ UZATILDI

Meclis’te toplu taşıma yapan kooperatiflerin ücretsiz ve indirimli binişlerle ilgili 1 Mayıs’ta sona ermesi beklenen desteklemelerin 1 Temmuz’a kadar uzatılması oy birliği ile geçti. Gündem maddesi ile ilgili söz alan CHP Meclis üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, toplu taşıma esnaflarının ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti. Vatandaşın ve esnafların yaşadığı problemler dışında sıkıntılar olduğunu belirten Küçükkaya, “Ulaşım tekerlik araçlarla yapılıyor. Tramvay çok az, deniz ulaşımı yok. 2 milyonluk şehirde deniz ulaşımında sadece 458 bin yolcu taşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin kasise verdiği para 17 milyon, deniz taşımacılığına verdiği para 15 milyondur. Deniz taşımacılığını revize edip gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi.

USULDE ANLAŞALIM

Küçükkaya konuşmasını performans raporu üzerinden devam etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mehmet Ümit Küçükkaya’nın gündem dışı konuşmasına rağmen kesmedim ve sonuna kadar dinledim. Bu konuda bir anlaşa yapalım ve gündem üzerinde konuşalım. Büyükşehir’in faaliyet raporunu 31 Mart Yerel seçimlerinde onayladı. Deniz ulaşımı gündem konumuz değil ama konusu açılmışken konuşalım. Deniz Ulaşımı kara ulaşımdan bağımlı olarak nokta bağımlı bir seyahat. Biz defalarca denedik. Genel sekreter yardımcısıyken deniz otobüsünün maliyeti 15 milyondu. Kışın sadece 6 yolcu taşıyorduk. O nedenle seferleri kaldırdık.

VATANDAŞA YANSITMIYORUZ

Deniz ulaşımın kara ulaşımı ile rekabet etmesi sadece karşıdan karşıya geçiş için olabilir. Karadan 5 dakikada bir yapılan sefer ile saatte bir yapılan sefer arasında rasyonel gerçekler var. Biz sürekli binişleri takip ediyoruz. Ulaşım desteği ile ödenmesi gereken bilet fiyatlarına yansımamasını sağlıyoruz. Taşıma ücretleri normalde yüksek olması gerekiyor. Bizim bütçemiz halkın parası. Biz bu bütçe ile toplu taşıma esnaflarına destek vererek bilet fiyatlarını yükseltmiyoruz. Bu halka olumsuzluk olur. Halkın parasıyla halka hizmet ediyoruz” dedi.