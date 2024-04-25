KOÜ'de 4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama Sempozyumu

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, 4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama Sempozyumu 26-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 26 Mart Cuma saat 08:30’da Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleşecek etkinlikte açılış konuşmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden (Harvard Üniversitesi, Clevland Klinik, California Üniversitesi) ve Avrupa'dan (Manchester, Leiden, Zurich Üniversiteleri) 15 bilim insanı konuşmacı olarak katılacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.