30 Nisan’da bitiyor, promosyonlar için 15 bin TL nakit imkanı

Garanti BBVA'dan emeklilere özel nakit promosyon fırsatı

Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşteriler için promosyon kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında, emeklilere maaşlarına göre değişen oranlarda nakit promosyon sunuluyor. 10 bin liraya kadar olan maaşlar için 6 bin 250 lira, 10 bin lira ila 15 bin lira arasında maaş alanlar için 10 bin lira, 15 bin lira ila 20 bin lira arasındakiler için 12 bin 500 lira nakit promosyon verilecek.

Maaşı 20 bin lira üzeri olan emekliler ise 15 bin lira nakit promosyon alabilecek.

Promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin 30 Nisan’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olma gibi işlemler, şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, EYT statüsünde olup prim borcu bulunanlar, avantajlı faiz oranlarından yararlanarak EYT kredisi kullanarak hızlıca emekli olabilecek.

Emekliler, Garanti BBVA’dan maaşlarını aldıklarında, bankanın internet ve mobil şubeleri üzerinden yapacakları havaleler ile hafta içi saat 16:00'ya kadar gerçekleştirecekleri EFT/FAST işlemleri için herhangi bir ücret ödemeyecek. Emekliler, ayrıca kendilerine özel olarak sunulan vadeli mevduat ve kredi fırsatlarından da faydalanabilecek.

Ziraat Bankası emekli promosyonu

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Halkbank emekli promosyon

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

Vakıfbank emekli promosyonu

Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

• 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapacak.

Denizbank emekli promosyonu

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

İş Bankası emekli promosyonu

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor.

Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

QNB Finansbank emekli promosyonu

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

• Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL

• Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL

• Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL

• Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi'de tüm emeklilere 18.000 TL'ye kadar varan nakit emekli promosyon imkanı mevcut.

28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

• 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL

• 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL

• 20.000 TL ve üzerinde olana 18.000 TL nakit emekli promosyonu ödeniyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödeniyor.

ING emekli promosyonu

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

Kaynak: DÜNYA