Gölcük'te çocuk olmak ayrıcalık

Gölcük Belediyesi, ilçedeki çocuklara özel olduklarını hissettirmeye devam ediyor. Kültür, sanat, eğitim ve spor gibi bir çok alanda çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik düzenleyen Gölcük Belediyesi, çocukları bu kez müzikal oyun ile ağırlayacak. 28 Nisan Pazar günü saat 14.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelenecek “Unutulan Kitap” adlı oyun ile çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

MÜZİKAL KEYFİNİ ÜCRETSİZ YAŞAYACAKLAR

Etkinlikler ile çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine destek vermeyi amaçladıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm çocukları ücretsiz sahnelenecek oyuna davet etti.

Kaynak: BÜLTEN