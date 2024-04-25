Kocaeli Valiliği 9 arsayı satışa çıkardı

Kocaeli’de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait İzmit, Kandıra, Dilovası, Başiskele, Kartepe ve Gebze’de bulunan 9 arsa Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Arsalar için ihale ise 7 Mayıs Salı günü 09.30’da gerçekleşecek.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.