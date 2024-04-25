Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Sohun, Nepal Büyükelçisi Adhikar ve Laos Büyükelçisi Keomany'i kabul etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.