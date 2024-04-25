Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele başlıklarını içeren Güvenlik Toplantısı yapıldığını bildirdi.
Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman güvenlik güçlerimiz yılın 365 günü, yaz kış, gece gündüz demeden görevlerinin başında. Hepsine görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.