Emirşah Torun oğlunu nişanladı

NİŞAN BAŞİSKELE’DE YAPILDI
Serpil-Emirşah çiftinin oğlu inşaat mühendisi Eren, Körfez ilçede ikamet eden Şenay-Şecattin Şekerci çiftinin kızları mimar Ayşe Şekerci ile nişanlandı. Geçtiğimiz hafta sonunda Başiskele’deki Beyaz Köşk Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan töreninde ailenin yakınları gençleri yalnız bırakmadı.
NİŞAN YÜZÜKLERİNİ DEDELERİ TAKTI
Çiftin bu mutlu günlerinde nişan yüzüklerini damat Eren’in dedesi Mehmet Nazif Torun ile gelin Ayçe’nin dedesi Süleyman Şekerci taktı. Nişan merasiminin ardından konuklarını selamlayan damadın babası İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Çiftin düğünlerinin ise sonbaharda yapılması planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.