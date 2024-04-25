Emirşah Torun oğlunu nişanladı

NİŞAN BAŞİSKELE’DE YAPILDI

Serpil-Emirşah çiftinin oğlu inşaat mühendisi Eren, Körfez ilçede ikamet eden Şenay-Şecattin Şekerci çiftinin kızları mimar Ayşe Şekerci ile nişanlandı. Geçtiğimiz hafta sonunda Başiskele’deki Beyaz Köşk Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan töreninde ailenin yakınları gençleri yalnız bırakmadı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ DEDELERİ TAKTI

Çiftin bu mutlu günlerinde nişan yüzüklerini damat Eren’in dedesi Mehmet Nazif Torun ile gelin Ayçe’nin dedesi Süleyman Şekerci taktı. Nişan merasiminin ardından konuklarını selamlayan damadın babası İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Çiftin düğünlerinin ise sonbaharda yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi