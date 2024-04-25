Kocaeli’de 1 Mayıs bu alanda kutlanacak

TMMOB-KESK-Tabip Odası’nın oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi İzmit Kaymakamlığına başvurmuş ve 1 Mayıs kutlamalarını İzmit Kent Meydanı’nda yapmak istediklerini bildirmiş fakat İzmit Kaymakamlığı bu talebi reddetmişti. Bunun üzerine 1 Mayıs Tertip Komitesi, yeniden İzmit Kaymakamlığına başvurdu ve Belediye-İş Hanı önünde toplanıp, Real AVM otoparkına kadar yürüyüş yapıp, kutlamaları Real alanında yapmak istediklerini iletti.
İzmit Kaymakamlığı, komitenin başvurusunu kabul etti.1 Mayıs’ta saat 12.00’de İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanacak olan gruplar Real otopark alanına kadar yürüyecek ve alanda kutlama yapacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.