Kocaeli’de 1 Mayıs bu alanda kutlanacak

TMMOB-KESK-Tabip Odası’nın oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi İzmit Kaymakamlığına başvurmuş ve 1 Mayıs kutlamalarını İzmit Kent Meydanı’nda yapmak istediklerini bildirmiş fakat İzmit Kaymakamlığı bu talebi reddetmişti. Bunun üzerine 1 Mayıs Tertip Komitesi, yeniden İzmit Kaymakamlığına başvurdu ve Belediye-İş Hanı önünde toplanıp, Real AVM otoparkına kadar yürüyüş yapıp, kutlamaları Real alanında yapmak istediklerini iletti.

İzmit Kaymakamlığı, komitenin başvurusunu kabul etti.1 Mayıs’ta saat 12.00’de İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanacak olan gruplar Real otopark alanına kadar yürüyecek ve alanda kutlama yapacak.