Burhan Ergin’e önemli görev

Deneyimli teknik adam teknik adamlık kariyerine burada devam ediyor. Burhan Ergin Altınorduspor’un pilot takımları arasında yer alan Didimgücü Gençlik ve Spor’un alt yapı koordinatörlüğüne getirildi. Anlaşma önceki gün imzalandı. Kariyerinde yeri bir sayfa açan Engin, “Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya yeni kulübümde devam edeceğim. Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - sevgiler saygılar hocam....yeni görevinde üstün başarılar dilerim...her görevde oldugu gibi bu görevdede başarılı olcaksın ve türk futboluna yeni yetenekler kazandırcaksın degerli hocam ve sevdgim abim...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.