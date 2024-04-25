Yavuzspor’dan TFF Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne başvuru

Kulüp Başkanı Volkan Elmaser imzasıyla TFF Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “ Derince Yavuzspor bayan futbol takımı oyuncularımızın tüm yaş kategorilerinde antrenmanları devam etmektedir. Maç tempolarını kazanmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla resmi maçların oynanması ise oyuncularımız için önemli olduğu kadar gelecekte milli takımımızın da oyuncu çıtasına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu doğrultuda Derince Yavuzspor Kulübü olarak U13 ve U15 kadın futbol yerel liglerinin Kocaeli ilinde de yapılmasını istiyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz”

Kaynak: Spor Servisi