Belediye Derincespor için Menemen’de 1 puan çok değerli

Düşme hattının 2 puan üzerinde olan Sarı-Lacivertli ekibimizin ligde kalmayı garantilemesi için kalan iki maçında 4 puan alması gerekiyor. Bu hafta Yılmaz Vural yönetiminde Play-Off’u garantileyen Menemen’e konuk olacak temsilcimiz son maçını ise küme düşmesi kesinleşen Derincespor ile içerde oynayacak.

2 BİLET İÇİN 5 ADAY VAR

Sarı-Lacivertli ekibimizin ligde kalma mücadelesindeki en önemli rakibi Sarıyer ise bu hafta içerde Play-Off hattındaki İskenderun ile oynayıp son maçını küme düşen Uşakspor ile deplasmanda yapacak. Temsilcimiz ikili averajda Sarıyer’in üzerinde. İki takım ligi puan puana bitirirse temsilcimiz ligde kalacak. Grupta düşecek 4 takımın ikisi belli oldu, ikisi son 2 haftada netleşecek. Lige veda edecek 2 takım için 5 aday bulunuyor.

Kaynak: Spor Servisi