Belediye Derincespor için Menemen’de 1 puan çok değerli

Düşme hattının 2 puan üzerinde olan Sarı-Lacivertli ekibimizin ligde kalmayı garantilemesi için kalan iki maçında 4 puan alması gerekiyor. Bu hafta Yılmaz Vural yönetiminde Play-Off’u garantileyen Menemen’e konuk olacak temsilcimiz son maçını ise küme düşmesi kesinleşen Derincespor ile içerde oynayacak.
2 BİLET İÇİN 5 ADAY VAR
Sarı-Lacivertli ekibimizin ligde kalma mücadelesindeki en önemli rakibi Sarıyer ise bu hafta içerde Play-Off hattındaki İskenderun ile oynayıp son maçını küme düşen Uşakspor ile deplasmanda yapacak. Temsilcimiz ikili averajda Sarıyer’in üzerinde. İki takım ligi puan puana bitirirse temsilcimiz ligde kalacak. Grupta düşecek 4 takımın ikisi belli oldu, ikisi son 2 haftada netleşecek. Lige veda edecek 2 takım için 5 aday bulunuyor.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.