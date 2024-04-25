Beylikbağı son maça bıraktı

SON HAFTA KÖRFEZ GB İLE KARŞILAŞACAK

Geçen hafta Bağdatspor’u 1-0 yenen Beylikbağıspor, çok az olan şansını son iki maça taşımıştı. Çarşamba akşamı da sahasında zirve umudu kalmayan Darıca Türkeli Gençlikspor ile oynadı. Maçın ilk yarısı Türkay Atçı ve Anılcan Yıldırım’ın karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Beylikbağıspor, Abdülkadir Çelik’in golleriyle skoru 3-1 yaptı. Son dakikalarda Darıca Türkeli Gençlikspor, Ogün Şagar’ın golüyle farkı 1’e indirse de ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: Spor Servisi