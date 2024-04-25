Karamürsel avantajlı, Bağdat işi zora soktu

ÜÇLÜ VEYA İKİLİ AVERAJA KALACAK
Amatör Süper Lig Play-Off’ta önceki akşam oynanan maçların ardından son derece ilginç bir tablo ortaya çıktı. BAL’a çıkacak 2 takım için son haftada 4 takım iddialı giriyor. Puan olarak önde olan Karamürselspor ile Çayırova avantajlı konumda. Karamürsel her türlü galibiyet veya beraberlikte kesin çıkıyor, kaybetse bile en kötü baraj maçı oynama şansı var. Çayırovaspor ise son maçını evinde kazanırsa BAL hedefine ulaşıyor. Çayırova son maçında berabere kalır, Beylikbağı kazanır ve Bağdat puan kaybı yaparsa bu durumda Çayırova ile Beylikbağı arasında baraj maçı oynanacak. Üçlü averajda Karamürsel ile Beylikbağı avantajlı. İkili averajlarda ise Bağdat’ın Çayırova’ya, Beylikbağı’nın Bağdat’a, Karamürsel’in Beylikbağı’na üstünlüğü bulunuyor. Diğer ikili averaj durumlarında takımların birbirlerine üstünlüğü yok. Amatör ligde geçerli statüye göre ikili averajda eşitlik varsa, genel averaja bakılmıyor, o takımlar arasında baraj maçı oynanıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.