Hakem Trabzon’dan Alparslan Şen

4 MAÇIMIZA ÇIKTI, 1’İNİ KAYBETTİK
Merkez Hakem Kurulu Pazar günkü Bandırma maçına Trabzon bölgesi hakemi atadı. Mücadeleyi A klasmanda görev yapan Alparslan Şen yönetecek. 37 yaşındaki hakem bu sezon İstanbul’da Eyüp’e 2-0 yenildiğimiz ve Ankara’da Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldığımız maçlarda düdük çalmıştı. Şen geçen sezon ise Kırşehir’i deplasmanda, Diyerbekir’i içerde aynı sonuçlarla 1-0 yendiğimiz maçlarda görev yaptı. Alparslan Şen’in karilerinde çıktığı 117 maçın 57’sini ev sahipleri, 34’ünü misafir takımlar kazanırken, 26 maç berabere bitti. Şen 1.Lig’de şimdiye kadar 17 maç yönetti.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.