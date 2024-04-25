Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs programını açıkladı

Kocaeli Emel ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs programına açıklandı. Kocaeli Valiliği ve İzmit Kaymakamlığı ile yapılan görüşmelerde Merkez Bankası önünden başlayacak yürüyüşün ardından Kent Meydanında miting yapılması talep edilmişti. Talep edilen program belirlenen yürüyüş güzergahı ve miting alanlarının dışında olması sebebiyle kabul edilmedi. Valilik ile yapılan görüşmeler sonuca ulaştı. 1 Mayıs günü saat 12.00’da Belediye İş Hanı önünde toplanılarak Cumhuriyet Bulvarı üzerinden yapılacak yürüyüş ile Real Otoparkına kadar sürecek. Saat 13.00’da Real Otoparkı içerisinde miting düzenlenecek.



Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs programını Sabri Yalım Parkında düzenledikleri basın açıklaması ile açıkladı. Basın açıklamasını okuyan Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Levent Burhanoğlu, “Nisan ayının başından itibaren 1 Mayısın coşku ve bayram havasında kutlanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sonuca ulaştık. Kocaeli halkını, işçi kenti Kocaeli’de yaşayan tüm emekçi kardeşlerimizi aileleri ile birlikte bayramımıza 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırıyoruz. Tüm halkımızı 1 Mayıs’ı emekçiler için gerçek bit bayrama çevirmeye çağırıyoruz. 1 Mayıs’ta saat 12:00’da İzmit Yürüyüş yoluna, Belediye İş Hanı önüne i, 13:00’da Real otoparkına davet ediyoruz. “ dedi