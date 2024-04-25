Motorlu araçlar bisiklet yolunu işgal ediyor

İzmit Merkez Bankasından Yahya Kaptan’a kadar olan yürüyüş yolundaki bisiklet yolunu motosiklet ve benzeri motorlu araçların kullanması hem yayaların, hem de bisiklet kullananların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, “Bisiklet ile bu yoldan geçerken gelen motorlu araçlara yol vermek zorunda kalıyoruz. Yol vermezsek sanki araç yolunda gidiyormuşuz gibi bizi ezecekler gibi geliyorlar. Bu konuda belediye zabıtası ve trafik polislerinden ricamız bu konuda önlem almaları. Motorlu araçların hem vatandaşın hem de bisikletlilerin kullandığı yollara girmesinin engellenmesini istiyoruz. Gerçekten ciddi bir kaza yaşanmadan bunun önüne geçilmeli. Ayrıca çocuklar aileleri de yanında olsa yürüyüş yollarının kenarında olan bu bisiklet yollarını kullanıyor. Çocuklar içinde bu motorlu araçlar ciddi risk oluşturuyor” dedi.