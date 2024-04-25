7 yeni film vizyonda

İZMİT SİNEMALARINDA BU HAFTA - Yavuz SOLMAZ

Sinemaseverlerin bu hafta izleyeceği 7 yeni filmin konuları ve detayları şöyle:

BOY KILLS WORLD

Boy Kills World, canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Çocuğun ailesi öldürüldüğünde çocuk, gizemli bir şaman tarafından çocuksu hayal gücünün bastırılması ve bir ölüm aracı haline gelmesi için eğitilir. Yönetmenliğini Moritz Mohr’un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård, Jessica Rothe ve Famke Janssen yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve NCity AVM’de vizyona girecek.

KÜÇÜK DON KIŞOT'UN MACERALARI

Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır. Bir gün karanlık iş insanı Carrasso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha’yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco’ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Filmin yönetmenliğini Gonzalo Gutierrez gerçekleştirdi. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve NCity AVM’de sinemaseverlerle buluşacak.

CADI

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen olayları konu ediniyor. Yönetmen koltuğuna Erman Bostan otururken, oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Nur Sürer ve Buse Meral bulunuyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de izleyiciyle buluşacak.

DUBLÖR

Hem bedenen hem de zihnen yıpranan Colt, sağlığına odaklanmak için işi bırakır. Colt, kendisi için yeni bir hayat inşa etmeye çalışırken, eski sevgilisi Jody Moreno tarafından yönetilen yüksek bütçeli bir stüdyo filminin yıldızının kaybolmasıyla tekrar göreve çağrılır. Gale, Tom Ryder’ın kaybolmasını stüdyo ve medyadan gizlemek için uğraşırken Colt, eski sevgilisini geri kazanma umuduyla filmin aksiyon sahnelerini başarıyla gerçekleştirir. Ancak kayıp yıldız ile ilgili gizem artar ve çok geçmeden Colt kendisini karanlık bir suç komplosunun ortasında bulur. Film 41 Burda AVM ve NCity AVM’de gösterime girecek.

REKABET

Film, tenis oyuncusu ve koç olan Tashi’nin hikayesine odaklanıyor. Tashi, kocası Art'ı vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürüyor. Onu son yenilgi serisinden kurtarmak için, profesyonel turdaki en düşük turnuva seviyesine yakın bir “Challenger” etkinliğinde oynamasını sağlıyor. Art, burada kendini bir zamanlar umut verici halde olan Patrick’in karşısında buluyor. Ama Patrick herhangi bir oyuncu değil; Art’ın eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşı. Luca Guadagnino’nun yönetmenliğini yaptığı filmde Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist oynuyor. Film 41 Burda AVM’de izlenebilecek.

ARINMA

Amerikalı rahibe Cecilia, İtalya’daki göz alıcı bir manastırdan davet alır. Cecilia burada çok sıcak karşılanmıştır. Fakat bu kusursuz mekânın bazı karanlık ve korkutucu sırlar barındırdığını çok geçmeden anlar. Yeni evi, uğursuz ve anlatılamaz dehşetler yaşayacağı bir kâbusa dönüşür. Yönetmenliğini Michael Mohan’ın yaptığı filmin oyuncuları Simona Tabasco, Sydney Sweeney, Benedetta Porcaroli. Film 41 Burda AVM ve NCity AVM’de gösterime girecek.

ZAH-HAR 'CİN AHALİSİ'

Kendi halinde inançlı bir genç olan Murat, son zamanlarda gördüğü kabus ve yaşadığı gerçek dışı olaylarla ilgili zor zamanlar geçirir. Yaşadığı bu korku dolu duruma bir anlam veremeyen Murat, Ömer Hoca isimli bir alimden yardım ister. Bu süreçten sonra yaşadığı şaşırtıcı olaylar onu dehşet dolu bir kabusa sokacaktır. Yönetmen koltuğunda Battal Karslıoğlu’nun oturduğu filmde Mesut Gedikoğlu, Ümit Acar ve Belma Mamati rol aldı. Film 41 Burda AVM’de vizyonda olacak.