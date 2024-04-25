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25 Nis 2024 - 19:17- Kültür Sanat G:

7 yeni film vizyonda

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İzmit sinemaları hareketli, yeni filmlerle keyifli bir haftaya başlıyor. 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında İzmit sinemalarında, birbirinden farklı salonlarda 7 yeni film gösterime girecek.

Yavuz Solmaz
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7 yeni film vizyonda
7 yeni film vizyonda
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İZMİT SİNEMALARINDA BU HAFTA - Yavuz SOLMAZ

Sinemaseverlerin bu hafta izleyeceği 7 yeni filmin konuları ve detayları şöyle:

7 yeni film vizyonda

BOY KILLS WORLD

Boy Kills World, canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Çocuğun ailesi öldürüldüğünde çocuk, gizemli bir şaman tarafından çocuksu hayal gücünün bastırılması ve bir ölüm aracı haline gelmesi için eğitilir. Yönetmenliğini Moritz Mohr’un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgård, Jessica Rothe ve Famke Janssen yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve NCity AVM’de vizyona girecek.

 

7 yeni film vizyonda

KÜÇÜK DON KIŞOT'UN MACERALARI

Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır. Bir gün karanlık iş insanı Carrasso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha’yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco’ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Filmin yönetmenliğini Gonzalo Gutierrez gerçekleştirdi. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve NCity AVM’de sinemaseverlerle buluşacak.

 

7 yeni film vizyonda

CADI

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen olayları konu ediniyor. Yönetmen koltuğuna Erman Bostan otururken, oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Nur Sürer ve Buse Meral bulunuyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de izleyiciyle buluşacak.

 

7 yeni film vizyonda

DUBLÖR

Hem bedenen hem de zihnen yıpranan Colt, sağlığına odaklanmak için işi bırakır. Colt, kendisi için yeni bir hayat inşa etmeye çalışırken, eski sevgilisi Jody Moreno tarafından yönetilen yüksek bütçeli bir stüdyo filminin yıldızının kaybolmasıyla tekrar göreve çağrılır. Gale, Tom Ryder’ın kaybolmasını stüdyo ve medyadan gizlemek için uğraşırken Colt, eski sevgilisini geri kazanma umuduyla filmin aksiyon sahnelerini başarıyla gerçekleştirir. Ancak kayıp yıldız ile ilgili gizem artar ve çok geçmeden Colt kendisini karanlık bir suç komplosunun ortasında bulur. Film 41 Burda AVM ve NCity AVM’de gösterime girecek.

 

7 yeni film vizyonda

REKABET

Film, tenis oyuncusu ve koç olan Tashi’nin hikayesine odaklanıyor. Tashi, kocası Art'ı vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürüyor. Onu son yenilgi serisinden kurtarmak için, profesyonel turdaki en düşük turnuva seviyesine yakın bir “Challenger” etkinliğinde oynamasını sağlıyor. Art, burada kendini bir zamanlar umut verici halde olan Patrick’in karşısında buluyor. Ama Patrick herhangi bir oyuncu değil; Art’ın eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşı. Luca Guadagnino’nun yönetmenliğini yaptığı filmde Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist oynuyor. Film 41 Burda AVM’de izlenebilecek.

 

7 yeni film vizyonda

ARINMA

Amerikalı rahibe Cecilia, İtalya’daki göz alıcı bir manastırdan davet alır. Cecilia burada çok sıcak karşılanmıştır. Fakat bu kusursuz mekânın bazı karanlık ve korkutucu sırlar barındırdığını çok geçmeden anlar. Yeni evi, uğursuz ve anlatılamaz dehşetler yaşayacağı bir kâbusa dönüşür. Yönetmenliğini Michael Mohan’ın yaptığı filmin oyuncuları Simona Tabasco, Sydney Sweeney, Benedetta Porcaroli. Film 41 Burda AVM ve NCity AVM’de gösterime girecek.

 

7 yeni film vizyonda

ZAH-HAR 'CİN AHALİSİ'

Kendi halinde inançlı bir genç olan Murat, son zamanlarda gördüğü kabus ve yaşadığı gerçek dışı olaylarla ilgili zor zamanlar geçirir. Yaşadığı bu korku dolu duruma bir anlam veremeyen Murat, Ömer Hoca isimli bir alimden yardım ister. Bu süreçten sonra yaşadığı şaşırtıcı olaylar onu dehşet dolu bir kabusa sokacaktır. Yönetmen koltuğunda Battal Karslıoğlu’nun oturduğu filmde Mesut Gedikoğlu, Ümit Acar ve Belma Mamati rol aldı. Film 41 Burda AVM’de vizyonda olacak.

# yeni, hafta, İzmit, sinema

25 Nis 2024 - 19:17 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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