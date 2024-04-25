Ataevler sakinleri yolun yapılmasını istiyor

Bölge sakinleri alt yapısı yapılan ama üst yapısı bırakılan yolda çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Araçlarımızın ön takımları artık kalmadı. Hepsi bu yolda hasar görüyor. Belediyeden bu yolu asfaltlamalarını istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Gerçekten araçlarımızı tamir etmekten bıktık, usandık” dedi.