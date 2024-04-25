Hat 41K sefer saatleri değişmesin

Seçimden önce seferlere başlayan hatta insanlar alışmaya başladı ve işe gidip gelirken hat kullanılan bir hatta dönüştü. Ancak geçtiğimiz hafta hattın kalkış saatlerinde yapılan değişiklikler hattı kullanan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, “Sabah saat 07.00, 07.30 gibi kalkan ve yarım saatlik periyotlarla devam eden seferlerin saatleri değiştirildi. Bu kez saat 06.50, 07.20, 07.40 gibi kalkmaya başladı. Saatler değişince özellikle biz işçiler servislere yetişememeye başladık. Biz saatlerin ilk başladığı gibi saat başı ve yarımlarda kalkmasını istiyoruz. Çünkü Gebze, Dilovası ve Darıca’ya giden biz işçiler servislerimizi kaçırıyoruz. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılmasını Büyükşehir’den talep ediyoruz” dedi.