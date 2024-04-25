Muhtarlar Hereke’nin geleceği için çalışacak

FAALİYETLER DÜZENLENECEK

İki yakın arkadaş olarak komşu iki mahallenin muhtarı seçilen Mahmut Uyumaz ile Mehmet Bölük’ün bir diğer özelliği ise atıcılık ve avcılık konusundaki uzmanlıkları. Sık sık birlikte ava çıkan ve bu alanda birçok yarışmadan madalyalarla dönen ikili şimdi de Hereke ile ilgili sosyal bir çalışma içine girmeye hazırlanıyor. İki muhtar da Hereke’nin gelişimi ve kalkınması için muhtarlar olarak sosyal faaliyetler düzenleyecekler.

SOSYAL MEDYA HAREKETİ

Sosyal medya üzerinden “Hereke” isimli bir oluşum da başlatan iki muhtar Mehmet Bölük ve Mahmut Uyumaz, başta Aşağı Hereke olmak üzere tüm bölgede yapılan her organizasyonu ve yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılarak Herekelilerin gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyor.

“SORUNLARIMIZI HEREKELİLERLE BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

İki muhtarın şimdiki hedefi ise Hereke ile ilgili bir de dernek kurmak. Bu dernek aracılığı ile aşağı ve Yukarı Hereke bölgelerindeki tüm mahalle muhtarlarını ve Herekelileri organizasyona dahil ederek Hereke’nin daha iyi hizmet alabilmesini sağlamak öncelikli amaçları. İki muhtar yaptıkları açıklamada, “Hereke ile ilgili yapmak istediklerimiz ve tespit ettiğimiz eksiklikler var. Bunları Hereke’yi bir bütün olarak görerek ve birlikte hareket ederek tüm mahallelerimizle birlikte çözeceğiz” diye konuştu.