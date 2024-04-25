Tolgshow, Kocaeli’de sahne alacak

TV8, TRT1, Star TV, Kanal D ve FOX gibi kanallarda çeşitli isimlerdeki komedi programları ile seyirci karşısına çıkan Tolga Çevik Kocaeli’de sahne alacak. Türkiye Turnesi kapsamında ‘Tolgshow’ ile kente gelecek Çevik, 8 Haziran Cumartesi günü Derince Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde başlayacak gösterinin biletleri, Biletix üzerinden satılıyor. Bilet fiyatları ise 800, 950 ve 1100 TL olarak belirlendi. Etkinliğe 9 yaş altındaki izleyicilerin katılamayacağı öğrenildi.