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25 Nis 2024 - 21:01- Yaşam G:

Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk

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Düğün sezonu yaklaşırken yeni evlenecek gençler evlerine mobilya ve beyaz eşya alma telaşına düşmüş durumda. Kocaeli’de yaşayan yeni evlenecek gençler için mobilya fiyatlarını araştırdık. Evlilik paketleri ortalama olarak en az 100 bin liradan başlarken, 200 bin liranın üzerine kadar çıkıyor. Tabi, daha lüksünü arayanlar için çok daha fazlasına da ulaşmak mümkün oluyor. Ancak, mobilyacılar sektörde artık lüks tercihin azaldığını ifade ediyor.   

Yavuz Solmaz
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Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk mask
Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk
Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk
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LÜKS DÖNEMİ ARTIK SONA ERDİ

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte evlenmeyi düşünen gençler ve evlerini yenileme çalışmalarına başlayan vatandaşlar en çok mobilya fiyatlarını merak ediyor.

Bizde okuyucularımız için mobilya fiyatlarındaki son durumu, kentin mobilyacılarına sorduk. Kent esnafı, müşterilerin artık lüks tercihinin sona erdiğini ve beğendikleri mobilyalardan daha çok bütçelerine uygun olan takımları tercih ettiğini söyledi. Mobilyacılar en azından yaz ayı sonuna kadar fiyatlarda bir artış beklemediklerini ifade etti.

Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk

MOBİLYA FİYATLARI- Düğün sezonu gelirken evlerini yenilemek isteyen ve evlenmeyi düşünen insanlar mobilya fiyatları ile yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 oranında zam gelen mobilya takımlarında evlilik paketleri 100 bin liradan başlayarak 200 bin liranın üzerine çıkıyor.

YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

20 yıldır mobilyacılık sektöründe bulunduğunu ifade eden Adem Maral yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“- Geçtiğimiz yıla göre ürünlerde ortalama olarak yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Yeni evlenen vatandaşlar daha çok uygun ürünlere ilgi gösteriyor. Gelen müşteriler fiyatlara göre hareket ediyor, lüks dediğimiz tercihler artık bitti.

Sektörde fiyatlar mağazadan mağazaya değişiyor. Bizim mağazamızda evlilik paketleri 120 bin liradan başlayarak 200 bin liranın üstüne kadar çıkıyor. Müşterilerin en çok tercih ettiği koltuk takımı fiyatları 50-60 bin lira seviyelerinde. Gençler gücü yettikleri kadar ürün alsınlar. Görsellikten önce ürünlerin kullanımına ve fiyatlarını da bakmak gerekiyor.”

Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk

ADEM MARAL- 20 yıldır mobilyacılık sektörü ile uğraştığını ifade eden Adem Maral, sektörde uygulanan taksit kısıtlamasının mobilyacı esnafını ciddi derecede olumsuz etkilediğini söyledi. Maral bu konuda yetkililerden yardım istedi.

TAKSİTLENDİRME SINIRLAMASINDAN ŞİKAYETÇİYİZ

Taksit konusunda yapılan düzenleme için yorumda bulunan Maral, “Esnaflar olarak taksitlendirme konusunda şikayetçi durumdayız. Bankalar 1 Nisan tarihinden itibaren taksit seçeneğinde ciddi bir azalmaya gitti. Bana şuan bankalar 2 taksit imkanı sunabiliyor. Önceden 8-9’a kadar bölebiliyorduk fakat şuan böyle bir ortam yok. Banka olayları hiç iyi değil. 60 bin liralık koltuk takımını 2 taksit yapayım dediğimde müşteri için bir anlamı olmuyor. Bu taksit oranları bizlere çok zorluyor.” dedi.

 

1 NİSAN İTİBARİYLE ÜRÜNLERE ZAM GELDİ

Kurumsal bir firmada satış danışmanı olarak çalışan Handan Acar; “Alışverişe gelen çiftler bütçelerini gözeterek alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. İmkanları neye el veriyorsa onu alıyor, yeri geldiğinde kaliteden veya gösterişten vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Bizde bir evlilik seti 135 bin liradan başlayarak daha da üzerine çıkıyor. Koltuk takımlarımız da 33 bin ila 100 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. 1 Nisan’da son olarak ürünlere zam geldi. Kurumsal firma olduğumuz için fiyatlarımızı genel merkez belirliyor.” diye konuştu.

Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk

HANDAN ACAR- Kurumsal bir firmada satış danışmanı olan Acar, 1 Nisan tarihi itibariyle ürünlere zam geldiğini, mağazalarında her bütçeye göre ürünler olduğunu söyledi.

 

TEMMUZ VE AĞUSTOS GİBİ ZAM GELEBİLİR

Mobilya mağazası sahibi olan Cumali Dinç yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“-Artık daha küçük evler daha uygun fiyatlarla donatılıyor. Yılbaşından Ramazan Bayramı başlangıcı olan süre içinde hareketlilik vardı. Seçimden sonra zam olacağı söylentisi sebebiyle yılın ilk çeyreğinde satışlarımız çok güzel geçti. Yaz aylarında düğün yapacak müşteriler bu dönemde ürünlerini almış oldular. Bu sayede de uygun fiyatlardan alışveriş yaptılar. Yılbaşından önce 100-120 bin lira olan evlilik paketleri bugün 150-180 bin seviyelerinde. Temmuz ayında emekli ve memura verilecek zamlar öncesinde tekrar hareketlilik başlayabilir. Temmuz ve ağustos aylarında tekrar bir zam gelebileceğini düşünüyorum.”

Evlilik paketleri 100 bin liradan başlıyor! Mobilyada tercih bütçeye uygunluk

CUMALİ DİNÇ- Mobilya mağazası sahibi Cumali Dinç yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı beklentisi sebebiyle satışlarının güzel olduğunu söylerken sektörde yaz sezonu sonuna kadar bir fiyat artışı beklemediğini ifade etti.

 

MOBİLYADA ORTALAMA FİYATLAR

Oturma grubu: 30 - 120 bin lira,

Yemek odası: 45 - 80 bin lira,

Yatak odası:50- 100 bin lira,

Üçlü koltuk (adet) 15-40 bin lira,

Düğün paketi 110-230 bin lira.

# yeni, ifade, HER

25 Nis 2024 - 21:01 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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