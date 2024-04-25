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Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı Zuhal Tırka: “Mahallemizi birlikte güzel bir yere getireceğiz”

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İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı seçilen Zuhal Tırka göreve başlaması sonrasında ilk röportajını gazetemize verdi. Heyecanlı ve çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Tırka, “Kesinlikle tek başıma bir şey yapmam. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte sorunları çözeceğiz. Böylelikle mahallemizi daha güzel bir hale getireceğiz.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı Zuhal Tırka: “Mahallemizi birlikte güzel bir yere getireceğiz” mask
Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı Zuhal Tırka: “Mahallemizi birlikte güzel bir yere getireceğiz”
Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı Zuhal Tırka: “Mahallemizi birlikte güzel bir yere getireceğiz”
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FEVZİ ÇAKMAK’TA MUHTAR ZUHAL TIRKA OLDU

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerinde İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Zuhal Tırka, Sema Demir, Kenan Genç, Muharrem Kara ve Gökhan Çevikbaş muhtarlık için yarıştı. Seçim sonucunda Zuhal Tırka 1542 oy alarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı seçildi. Tırka geçtiğimiz günlerde mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Tırka mazbatasını aldıktan sonra ilk röportajını arkadaşımız Yavuz Solmaz’a vererek hedeflerini anlattı.

Tırka, iletişim konusunda teknolojiyi kullanacağını ve her zaman güler yüzlü bir muhtar olacağını ifade etti. Tırka, mahallelerine seslenerek her zaman yanında olmalarını istedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı Zuhal Tırka: “Mahallemizi birlikte güzel bir yere getireceğiz”

ZUHAL TIRKA- İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Zuhal Tırka görev süresi boyunca mahalleli ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğini ve her zaman güler yüzlü bir  muhtar olacağını ifade etti.

 

EMEKLİ OLARAK DERNEKLERDE GÖREV ALDIM

Fevzi Çakmak’ın yeni muhtarı Zuhal Tırka, hedeflerini şöyle anlattı:

“- Ben Zuhal Tırka. İki çocuk annesiyim. İzmit Belediyesi'nden emekliyim. Belediyede ilk önce okulu öğretmenliği yaptım, daha sonra birçok müdürlükte çalışarak belediyenin yapısını öğrendim. Emekli olduktan sonra ilk olarak Çölyak Derneği’nde sonrasında Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği ve Rumeli Balkan Kadınları Dernekleri’nde görev aldım. Sevcan Tamer başkanlığında kurulan Kocaeli Dernekler Platformu içinde sekreterlik yapıyordum. Bu derneklerde aktif olarak çalışırken mahallemize güzel şeyler yapabilmek için acaba muhtarlığa aday olsam mı düşüncesi içindeydim. Birkaç kişiden de bir şeyler yapalım diye bana gelince düşündüm ve mahallem için adaylığımı da açıkladım.

 

Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı Zuhal Tırka: “Mahallemizi birlikte güzel bir yere getireceğiz”

SORUN TESPİTİ- Zuhal Tırka, mahallede ilk olarak sorunları tespit edeceklerini, ardından çözüm için ilgili yerlerle görüşmelere başlayacaklarını söyledi. Tırka’nın öncelikli hedefleri arasında kadınlara yönelik projeler var.

BENİM ENERJİM İLE MAHALLELİNİN ENERJİSİ TUTTU

Adaylık düşüncemin kesinleşmesinin ardından adaylığımı duyurdum. Açıklama yaptıktan sonra bu kez aza seçmeye başladım. Azalarımda genel olarak kadın tercih ettim. Kadınlar çünkü birbirinden daha güçlü oluyor. Kadınlar yaptıkları etkinliklere beni davet ettiler. Kahve günleri ve çay içme günlerine katıldım. İlk başta böyle toplulukların içine girdim. Son bir ayda kapı kapı dolaştım. Mahallede herkese ulaşarak kendimi tanıtmak için sohbet ettiğimiz görüşmelerde benim verdiğim enerji ile onların enerjisi çok güzel tuttu.

 

KOMİSYONLAR İLE EKSİKLERİ TESPİT EDECEĞİZ

İlk çalışmalarımı yaparken ben WhatsApp grupları kurmaya başladım. İlk önce insanları tanıyabilmek için bina bina gruplar kurdum. Kazandıktan sonra birini ve ikinci etap şeklinde kurduk. Apartman görevlisi arkadaşlarla ayrı bir grubu kurdum. Çünkü onlar gerçekten mahallenizdeki ve apartmanındaki herkesten haberdar oluyor. Mahalleli ile bu şekilde iletişime geçiyorum. Azalarımız ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte komisyonlar kurarak mahalledeki sorunları tespit ederek çözüm yolları bulacaklarını belirtti.

 

Fevzi Çakmak Mahallesi’nin yeni muhtarı Zuhal Tırka: “Mahallemizi birlikte güzel bir yere getireceğiz”

FARKLI HEDEFLER- Arkadaşımız Yavuz Solmaz’a hedeflerini, mahalle için planladıklarını anlatan Zuhal Tırka; mahallede Bahar Şenliği düzenlemek istediğini aktardı.

BAHAR ŞENLİĞİ VE ETKİNLİKLER YAPMAK İSTİYORUZ

Dar gelirli muhtaç insanlara elimizi uzatabilmeyi amaçlıyoruz. Kadınlarımız evlerinde boncuk diziyorlar ve tespih yapıyorlar. El işlerini satmak istiyorlar fakat stant kuramıyorlar. İzmit veya Büyükşehir Belediyesinden bunları rica edeceğiz. Kadınlarımız evde yaptıkları ürünlerin satışını yapabilsinler. İlk yardım, KADES, afet yönetim ilgili eğitimler yapacağız. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bahar Şenlikleri ve spor etkinlikleri yapalım istiyoruz. Gençler içinde etkinlikler yapmalıyız. Gençlerimiz sıkıntılı durumlarda yaşıyorlar. Gençlerimizi yönlendirirsek ve güzel projeler yaparsak onları hayata kazandırmış oluruz.

 

KADINLARIMIZ GEZMEK VE EĞLENMEK İSTİYOR

Kadınlarımız benden hobi bahçeleri istediler. Ufak yerlerde bile ‘biz toprakla ekim biçim bir şeyler yapmak istiyoruz’ diyorlar. Hobi bahçelerini artırmak istiyoruz.  Kadınlarımızın talebi daha çok gezmek ve eğlenmek. Pandemiden dolayı çok fazla evde oturdukları için iyice bunalmış durumdalar. Bu konuda kültür gezileri ve çeşitli gezileri yine belediyelerimizin desteği ile yapmak istiyoruz. Herkesin maddi durumu belli bir yere kadar müsaade ediyor. Bunları da göz ardı etmeden daha çok ücretsiz etkinlikler yapmaya çalışacağız.

 

GÜLER YÜZLÜ BİR MUHTAR OLACAĞIM

Ben güler yüzlü bir muhtar olacağım. Mahallelimiz ile sohbet etmeyi onları dinlemeyi seviyorum. Onlarla birlikte olmayı seviyorum. Kapım her zaman tüm mahalleliye açık olacak. Muhtarlığımızı her zaman açık tutmaya çalışacağız. Telefonum hep açık. Onlarla hep birlikte olacağım. Mahalleli vatandaşlarımıza hep birlik ve beraberlik içinde olursanız bana oy verin dedim. Benim arkamda olacaksınız, oy verin dedim. Kesinlikle tek başıma bir şey yapmam. Birlik beraber içinde hep birlikte çözüm yollarına ulaşacağız ve çözeceğiz. Bu şekilde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde güzel bir yere getireceğiz.” 

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25 Nis 2024 - 20:31 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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