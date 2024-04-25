Demokrat Partili başkan istifa ettiğini açıkladı

31 Mart’taki 2024 Yerel Seçimleri sonrası siyasi partilerin Kocaeli il ve ilçe başkanlıklarında gelişmeler yaşanıyor. DP Kocaeli Teşkilatlarında bir gelişme yaşandı. DP İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, ilçe başkanlığından istifa ettiğini sosyal medyada açıkladı. Macit, istifa dilekçesiyle birlikte istifasını duyurduğu paylaşımında “Değerli sayfa arkadaşlarım 1 Nisan itibarı ile Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevimden iş yoğunluğumdan dolayı ve yaklaşan kongre tarihimde aday olmayacağım için istifa ettim. Yerime gelecek yeni adaya başarılar dilerim. Bugüne dek beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma buradan teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” ifadelerini kulandı.