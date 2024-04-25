Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.