Terör örgütü DAEŞ’in iki sözde sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki operasyonlarını sürdürüyor.
MİT’in sağladığı istihbari destekle Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü DAEŞ’in 2 sözde sorumlusunu yakaladı.
Terör örgütünün sözde Şam Valiyeti’ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu olan Abu Bekir El Kureyşi kod adlı Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise taburuna bağlı Abu El Bera kod adlı Musa Muhammed El Habib, SMO güçleri tarafından yakalandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.