Bitcoin'de kan kaybı sürüyor

Kripto para piyasaları ABD'den gelen verilerin ardından düşüş kaydetti.
ABD'de büyüme rakamları yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Öncü verilere göre ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme kaydetti.
Büyüme rakamlarındaki düşüşe rağmen enflasyondaki güçlenme ivmesi "yumuşak iniş" senaryolarına dair iyimserliği ortadan kaldırdı.
ABD verileri sonrası riskli varlıklardaki kayıplar hızlandı.
En büyük kripto varlık Bitcoin, 64 bin dolar civarından sert düşüş kaydetti. 62 bin 900 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyelerden gelen alımlarla 63 bin 500 dolar bandında dengelendi. Ethereum ise 3 bin 72 dolar civarına geriledi.
Bitcoin, mart ayında 74 bin dolara yükselerek rekor kırmıştı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.