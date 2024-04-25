Danışmanlar, yardımcılar, müdürler... İşte İzmit Belediyesi’ni yeni yönetimi

YENİ YAPILANMAYI HÜRRİYET AÇIKLADI
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda yeni dönemin yapılanmasını açıkladı. Hürriyet’e bu programda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi.
YENİ DÖNEMDE KOORDİNATÖRLER OLMAYACAK
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yeni dönemde belediyemizde koordinatör olmayacak. Bana bağlı olarak danışmanlar olacak. Bunun dışında başkan yardımcıları bağlı olacak. Geniş bir kadro. Alanında hizmet sunacak hizmet masaları yarattım. Danışmanlar başkan yardımcılarından veya müdürlerden bir üst pozisyonda olmayacak. Proje ve hizmet üretilmesi konusunda bana yardımcı olacaklar. 2 tane teknik danışman, bir tanesi siyasi danışmanım olacak.
DANIŞMAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI OLDULAR
Geçtiğimiz dönem başkanvekilliği yapan Çetin Sarıca benim siyasi danışmanım olarak görev yapacak. Teknik danışmanım olarak Hakan Yalçın da kadroda yer alacak. Recep Barış da diğer teknik danışmanımız olacak. Memur belediye başkan yardımcılarım olan Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler görevlerine devam edecek. Diğer memur başkan yardımcım Emirşah Torun ocak ayında emekli olacak. Meclis üyeleri içinden 3 tane başkan yardımcısı görevlendirebiliyorum. Yaşar Kardaş başkan yardımcılığına devam edecek. 6 ayda bir 2 başkan yardımcısı sürekli olarak değişecek. Bu meclis üyelerinden değişecek. İlk 6 ay için Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk belediye başkan yardımcısı oldu.
İZMİT BELEDİYESİ’NİN YENİ YÖNETİM KADROSU
DANIŞMANLAR
Siyasi Danışman Çetin Sarıca, Teknik Danışmanlar Hakan Yalçın ve Recep Barış. Basın Danışmanı Cem Şakoğlu
BAŞKAN YARDIMCILARI
Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler, Yaşar Kardaş, Lütfü Obuz (İlk 6 ay), Muhammet Ertürk (İlk 6 ay)
MÜDÜRLER
Gelirler Müdürü Necati Kaya
Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Kıran
İşletme ve iştirakler Müdürü Mehmet Ersoylu
Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu
Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur
Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk
Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç
Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer
Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş
Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu / Muhtar Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz
Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır
Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam
Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Orhan Marul
Koordinasyon İşleri Müdürü Cemal Derya
Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen
Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal
Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa
Spor Kurulu: Yusuf Erenkaya, Hakan Ormancı, Mustafa Küçük ve Mehmet Açık
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk
Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya
Basın ve Yayın Müdürü Sercan Al
Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz
İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün
İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü Sevtap Cengiz
Ruhsat Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci
Yazı İşleri Müdürü Şaziye Marul
Hukuk İşleri Müdürü Melek Akdeniz
Zabıta Müdürü Ümit Fındık
Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz
HİZMET MASALARI
Kuruçeşme Hizmet Masası Sorumlusu: Cengiz Özcan
Bekirpaşa Hizmet Masası Sorumlusu: Erdem Arcan
Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu: Ercan Umutlu
Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu: Murat Özer
Köy Hizmet Masası Sorumluları: İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve Ali Filiz
İŞTİRAK GENEL MÜDÜRLERİ
SARBAŞ Genel Müdürü: Nihat Değer
BEKAŞ Genel Müdürü: Ömer Akın
İnsan Kaynakları Müdürü: Hakan Özkum
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(16 )
Kanlibaglı/kayinco - İzmit temizlik işleri müdürü Sedat Çakır mahalleden çocukluk,gençlik arkadadasimdir. Geçmiş dönemlerde izmit bel temizlik işlerie yönetici sıfatında bulundu. O dönem izmit temizlik yönünde çok farkındalık yaşadı. Daha sonraki dönemlerde İstanbul'da beld görev alıp kendini geliştirdi
Sedat kardeşim güvenilir, dürüst,herkesin yardımına koşan ve ekip çalışmasını çok yürütür. Kendisine başarılar diliyorum. İzmit in cocugu fanatik kocaelisporludur
Tavşantepeli - Kadroya bak ..! Bozacınin şahidi şıracı ..! Bu kadroyla İzmit 3-5 ay sonra gümler . Bugün Tavşantepe’de ateşlenen dinamit Fatma’nın elinde patlar demedi demeyin . Keskin sirke küpüne zarar .
Bulo - başkanım bizede bir müdürlük verirsin artık 20 ay İstanbul'dan hergun akpinardaki konutları kontrol etmek için Kiptaş adına akpinara geldik gittik kaliteden ödün vermedik belki büyükşehir sen kazanırsın diye.simdi emekliyiz teklif bekliyoruz haberin olsun belediyecilik bizden sorulur nede olsa 23 yıl İBB de kiptasta görev yaptik
Futbol Sever Körfezli - Bir ilçe belediyesinde haberde yazılana göre 30a yakın müdür var. Ülkede kaç tane belediye var. Kaç tane müdür yapar siz düsünün. 81 il var ortalama 6 ilçe olsa 480 belediye yapar. Ortalama 20 müdur olsa her birinde 9600 müdur yapar. Düz hesap 10000 müdür olsu. 10000x50000=500.000.000tl yapar. Çok fazla müdür var belediyelerde. Bu sadece maas gideri. Bu ülke zor düzelir. Kırsal alanlar hariç muhtarlıklar kaldırılmalı. En büyük belafiyede müdür sayısı 10u geçmemeli.
İzmitli - 6 ayda bir meclis üyelerinin gazı alınır birazda TL bu tarz çalışma stiliyle büyükşehir yalan olur koordinasyon müdürlüğü ne alaka neyi koordine edicek zaten müdürler var başkan yrd var al maaşı otur demek
Nurullah - Hizmet mi? Ne hizmeti? Resmen ulufe dağıtmış hanımefendi. Çok beklersin izmit hizmeti
Ha Ha - Yahu 6 ayda başkan yardımcısı değişirmi bide ilkokul mezunu yaşar daimi de diğerleri niye geçici neyse kamu ciddiyeti kalmadı zaten izmite çok bile bu kadro
Hakan - Geçen 5 yılda belediyecilik nedir zerre öğrenemediniz. Gerek başkan yardımcılarınız gerekse müdürleriniz işi hiç ogrenemediler şimdi birde 6 ayda bir başkan yardımcıları değişecek . Millete hizmet edecek insanlar 6 ay içinde ne zaman iş öğrenecek de hizmet edecek insanlara
Gariban - Beypazarı iyi gelir tavsiye ederim
Hasan - Chp li altı aylık yaşar kardaş daimi
Fuzuli - Emirsah Hoca işinin ehli maşallah Allah daim etsin
Öz Izmitli - Yaşar Kardaş hey yavrum yılların sözde ülkücüsü makam ve para için davasını sattı. Utanmadan chp den meclis üyesi oldu Türkücü yaşar Bu sözler. Mhp li ve iyi partililerin sözleri beni bağlamaz karışmam ben insanların özgür iradesiyle verdikleri karara
Nizamiye - Bunlar alt takım
Çalışan - Darısı derince belediyesi başkanı sertif gökçe beye halen AKP adaylarıyla çalışma yapmaya çalışıyor o zaman bu halk niye sana oy verdi demezlermi yazık başkan daha işin başında seni ekibin yanlış yönlendiriyorlar fen işleri işçileri olarak eski amirlerin hiç birini istemiyoruz koordinatör kim Allah aşkına o görevi yapacak kapasite varmı ikitanede yanına danışman almış volta atıyor yazık sertif başkan artık sahaya çıkın komediye bir son verin
Kamil Yılgenç - siyasi başkan yardımcılarının işi zor kadınsı tripler kıskançlıkları
Açız - Bu kadarcık mı yeterim ki bu kadar başkan yardımcısı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.