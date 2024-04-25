Danışmanlar, yardımcılar, müdürler... İşte İzmit Belediyesi’ni yeni yönetimi

YENİ YAPILANMAYI HÜRRİYET AÇIKLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda yeni dönemin yapılanmasını açıkladı. Hürriyet’e bu programda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi.

YENİ DÖNEMDE KOORDİNATÖRLER OLMAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yeni dönemde belediyemizde koordinatör olmayacak. Bana bağlı olarak danışmanlar olacak. Bunun dışında başkan yardımcıları bağlı olacak. Geniş bir kadro. Alanında hizmet sunacak hizmet masaları yarattım. Danışmanlar başkan yardımcılarından veya müdürlerden bir üst pozisyonda olmayacak. Proje ve hizmet üretilmesi konusunda bana yardımcı olacaklar. 2 tane teknik danışman, bir tanesi siyasi danışmanım olacak.

DANIŞMAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI OLDULAR

Geçtiğimiz dönem başkanvekilliği yapan Çetin Sarıca benim siyasi danışmanım olarak görev yapacak. Teknik danışmanım olarak Hakan Yalçın da kadroda yer alacak. Recep Barış da diğer teknik danışmanımız olacak. Memur belediye başkan yardımcılarım olan Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler görevlerine devam edecek. Diğer memur başkan yardımcım Emirşah Torun ocak ayında emekli olacak. Meclis üyeleri içinden 3 tane başkan yardımcısı görevlendirebiliyorum. Yaşar Kardaş başkan yardımcılığına devam edecek. 6 ayda bir 2 başkan yardımcısı sürekli olarak değişecek. Bu meclis üyelerinden değişecek. İlk 6 ay için Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk belediye başkan yardımcısı oldu.

İZMİT BELEDİYESİ’NİN YENİ YÖNETİM KADROSU

DANIŞMANLAR

Siyasi Danışman Çetin Sarıca, Teknik Danışmanlar Hakan Yalçın ve Recep Barış. Basın Danışmanı Cem Şakoğlu

BAŞKAN YARDIMCILARI

Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler, Yaşar Kardaş, Lütfü Obuz (İlk 6 ay), Muhammet Ertürk (İlk 6 ay)

MÜDÜRLER

Gelirler Müdürü Necati Kaya

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Kıran

İşletme ve iştirakler Müdürü Mehmet Ersoylu

Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu

Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur

Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk

Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç

Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer

Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş

Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu / Muhtar Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz

Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır

Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam

Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Orhan Marul

Koordinasyon İşleri Müdürü Cemal Derya

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen

Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal

Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa

Spor Kurulu: Yusuf Erenkaya, Hakan Ormancı, Mustafa Küçük ve Mehmet Açık

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk

Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya

Basın ve Yayın Müdürü Sercan Al

Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz

İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün

İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü Sevtap Cengiz

Ruhsat Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci

Yazı İşleri Müdürü Şaziye Marul

Hukuk İşleri Müdürü Melek Akdeniz

Zabıta Müdürü Ümit Fındık

Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz

HİZMET MASALARI

Kuruçeşme Hizmet Masası Sorumlusu: Cengiz Özcan

Bekirpaşa Hizmet Masası Sorumlusu: Erdem Arcan

Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu: Ercan Umutlu

Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu: Murat Özer

Köy Hizmet Masası Sorumluları: İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve Ali Filiz

İŞTİRAK GENEL MÜDÜRLERİ

SARBAŞ Genel Müdürü: Nihat Değer

BEKAŞ Genel Müdürü: Ömer Akın

İnsan Kaynakları Müdürü: Hakan Özkum