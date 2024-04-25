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25 Nis 2024 - 20:24- Gündem G:

Danışmanlar, yardımcılar, müdürler... İşte İzmit Belediyesi’ni yeni yönetimi

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönem yönetim kadrosunu açıkladı. Hürriyet belediyede koordinatörlük sisteminin kalktığını açıklarken yeni dönemde danışmanlık sisteminin olacağını açıkladı. Hürriyet gerçekleşen toplantıda yeni başkan yardımcılarını da tanıttı.

Yavuz Solmaz
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Danışmanlar, yardımcılar, müdürler... İşte İzmit Belediyesi’ni yeni yönetimi mask
Danışmanlar, yardımcılar, müdürler... İşte İzmit Belediyesi’ni yeni yönetimi
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YENİ YAPILANMAYI HÜRRİYET AÇIKLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda yeni dönemin yapılanmasını açıkladı. Hürriyet’e bu programda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi.

YENİ DÖNEMDE KOORDİNATÖRLER OLMAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yeni dönemde belediyemizde koordinatör olmayacak. Bana bağlı olarak danışmanlar olacak. Bunun dışında başkan yardımcıları bağlı olacak. Geniş bir kadro. Alanında hizmet sunacak hizmet masaları yarattım. Danışmanlar başkan yardımcılarından veya müdürlerden bir üst pozisyonda olmayacak. Proje ve hizmet üretilmesi konusunda bana yardımcı olacaklar. 2 tane teknik danışman, bir tanesi siyasi danışmanım olacak.

DANIŞMAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI OLDULAR

Geçtiğimiz dönem başkanvekilliği yapan Çetin Sarıca benim siyasi danışmanım olarak görev yapacak. Teknik danışmanım olarak Hakan Yalçın da kadroda yer alacak. Recep Barış da diğer teknik danışmanımız olacak. Memur belediye başkan yardımcılarım olan Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler görevlerine devam edecek. Diğer memur başkan yardımcım Emirşah Torun ocak ayında emekli olacak. Meclis üyeleri içinden 3 tane başkan yardımcısı görevlendirebiliyorum. Yaşar Kardaş başkan yardımcılığına devam edecek. 6 ayda bir 2 başkan yardımcısı sürekli olarak değişecek. Bu meclis üyelerinden değişecek. İlk 6 ay için Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk belediye başkan yardımcısı oldu.

Danışmanlar, yardımcılar, müdürler... İşte İzmit Belediyesi’ni yeni yönetimi

İZMİT BELEDİYESİ’NİN YENİ YÖNETİM KADROSU

DANIŞMANLAR

Siyasi Danışman Çetin Sarıca, Teknik Danışmanlar Hakan Yalçın ve Recep Barış. Basın Danışmanı Cem Şakoğlu

BAŞKAN YARDIMCILARI

Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler, Yaşar Kardaş, Lütfü Obuz (İlk 6 ay), Muhammet Ertürk (İlk 6 ay)

MÜDÜRLER

Gelirler Müdürü Necati Kaya

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Kıran

İşletme ve iştirakler Müdürü Mehmet Ersoylu

Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu

Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur

Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk

Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç

Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer

Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş

Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu / Muhtar Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz

Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır

Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam

Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Orhan Marul

Koordinasyon İşleri Müdürü Cemal Derya

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen

Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal

Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa

Spor Kurulu: Yusuf Erenkaya, Hakan Ormancı, Mustafa Küçük ve Mehmet Açık

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk

Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya

Basın ve Yayın Müdürü Sercan Al

Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz

İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün

İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü Sevtap Cengiz

Ruhsat Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci

Yazı İşleri Müdürü Şaziye Marul

Hukuk İşleri Müdürü Melek Akdeniz

Zabıta Müdürü Ümit Fındık

Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz

HİZMET MASALARI

Kuruçeşme Hizmet Masası Sorumlusu: Cengiz Özcan

Bekirpaşa Hizmet Masası Sorumlusu: Erdem Arcan

Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu: Ercan Umutlu

Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu: Murat Özer

Köy Hizmet Masası Sorumluları: İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve Ali Filiz

İŞTİRAK GENEL MÜDÜRLERİ

SARBAŞ Genel Müdürü: Nihat Değer

BEKAŞ Genel Müdürü: Ömer Akın

İnsan Kaynakları Müdürü: Hakan Özkum

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25 Nis 2024 - 20:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(16)
16

Kanlibaglı/kayinco - İzmit temizlik işleri müdürü Sedat Çakır mahalleden çocukluk,gençlik arkadadasimdir. Geçmiş dönemlerde izmit bel temizlik işlerie yönetici sıfatında bulundu. O dönem izmit temizlik yönünde çok farkındalık yaşadı. Daha sonraki dönemlerde İstanbul'da beld görev alıp kendini geliştirdi

Sedat kardeşim güvenilir, dürüst,herkesin yardımına koşan ve ekip çalışmasını çok yürütür. Kendisine başarılar diliyorum. İzmit in cocugu fanatik kocaelisporludur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:56
15

Tavşantepeli - Kadroya bak ..! Bozacınin şahidi şıracı ..! Bu kadroyla İzmit 3-5 ay sonra gümler . Bugün Tavşantepe’de ateşlenen dinamit Fatma’nın elinde patlar demedi demeyin . Keskin sirke küpüne zarar .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:53
14

Bulo - başkanım bizede bir müdürlük verirsin artık 20 ay İstanbul'dan hergun akpinardaki konutları kontrol etmek için Kiptaş adına akpinara geldik gittik kaliteden ödün vermedik belki büyükşehir sen kazanırsın diye.simdi emekliyiz teklif bekliyoruz haberin olsun belediyecilik bizden sorulur nede olsa 23 yıl İBB de kiptasta görev yaptik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:32
13

Futbol Sever Körfezli - Bir ilçe belediyesinde haberde yazılana göre 30a yakın müdür var. Ülkede kaç tane belediye var. Kaç tane müdür yapar siz düsünün. 81 il var ortalama 6 ilçe olsa 480 belediye yapar. Ortalama 20 müdur olsa her birinde 9600 müdur yapar. Düz hesap 10000 müdür olsu. 10000x50000=500.000.000tl yapar. Çok fazla müdür var belediyelerde. Bu sadece maas gideri. Bu ülke zor düzelir. Kırsal alanlar hariç muhtarlıklar kaldırılmalı. En büyük belafiyede müdür sayısı 10u geçmemeli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:24
11

İzmitli - 6 ayda bir meclis üyelerinin gazı alınır birazda TL bu tarz çalışma stiliyle büyükşehir yalan olur koordinasyon müdürlüğü ne alaka neyi koordine edicek zaten müdürler var başkan yrd var al maaşı otur demek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:05
10

Nurullah - Hizmet mi? Ne hizmeti? Resmen ulufe dağıtmış hanımefendi. Çok beklersin izmit hizmeti

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 25 Nisan 23:14
09

Ha Ha - Yahu 6 ayda başkan yardımcısı değişirmi bide ilkokul mezunu yaşar daimi de diğerleri niye geçici neyse kamu ciddiyeti kalmadı zaten izmite çok bile bu kadro

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 25 Nisan 22:35
08

Hakan - Geçen 5 yılda belediyecilik nedir zerre öğrenemediniz. Gerek başkan yardımcılarınız gerekse müdürleriniz işi hiç ogrenemediler şimdi birde 6 ayda bir başkan yardımcıları değişecek . Millete hizmet edecek insanlar 6 ay içinde ne zaman iş öğrenecek de hizmet edecek insanlara

Yanıtla . 6Beğen . 5Beğenme 25 Nisan 22:20
12

Gariban - @Hakan 08 nolu yoruma cevabı: Beypazarı iyi gelir tavsiye ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:19
06

Fuzuli - Emirsah Hoca işinin ehli maşallah Allah daim etsin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 22:00
05

Öz Izmitli - Yaşar Kardaş hey yavrum yılların sözde ülkücüsü makam ve para için davasını sattı. Utanmadan chp den meclis üyesi oldu Türkücü yaşar Bu sözler. Mhp li ve iyi partililerin sözleri beni bağlamaz karışmam ben insanların özgür iradesiyle verdikleri karara

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 25 Nisan 21:58
03

Çalışan - Darısı derince belediyesi başkanı sertif gökçe beye halen AKP adaylarıyla çalışma yapmaya çalışıyor o zaman bu halk niye sana oy verdi demezlermi yazık başkan daha işin başında seni ekibin yanlış yönlendiriyorlar fen işleri işçileri olarak eski amirlerin hiç birini istemiyoruz koordinatör kim Allah aşkına o görevi yapacak kapasite varmı ikitanede yanına danışman almış volta atıyor yazık sertif başkan artık sahaya çıkın komediye bir son verin

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 21:10
02

Kamil Yılgenç - siyasi başkan yardımcılarının işi zor kadınsı tripler kıskançlıkları

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 25 Nisan 21:03
01

Açız - Bu kadarcık mı yeterim ki bu kadar başkan yardımcısı

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 20:56
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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