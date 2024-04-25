Hürriyet yeni yapılanmayı açıkladı: İşte İzmit Belediyesi'nin yeni A takımı!

YENİ YAPILANMAYI HÜRRİYET AÇIKLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda yeni dönemin yapılanmasını açıkladı. Hürriyet’e bu programda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi.

YENİ DÖNEMDE KOORDİNATÖRLER OLMAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yeni dönemde belediyemizde koordinatör olmayacak. Bana bağlı olarak danışmanlar olacak. Bunun dışında başkan yardımcıları bağlı olacak. Geniş bir kadro. Alanında hizmet sunacak hizmet masaları yarattım. Danışmanlar başkan yardımcılarından veya müdürlerden bir üst pozisyonda olmayacak. Proje ve hizmet üretilmesi konusunda bana yardımcı olacaklar. 2 tane teknik danışman, bir tanesi siyasi danışmanım olacak.

DANIŞMAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI OLDULAR

Geçtiğimiz dönem başkanvekilliği yapan Çetin Sarıca benim siyasi danışmanım olarak görev yapacak. Teknik danışmanım olarak Hakan Yalçın da kadroda yer alacak. Recep Barış da diğer teknik danışmanımız olacak. Memur belediye başkan yardımcılarım olan Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler görevlerine devam edecek. Diğer memur başkan yardımcım Emirşah Torun ocak ayında emekli olacak. Meclis üyeleri içinden 3 tane başkan yardımcısı görevlendirebiliyorum. Yaşar Kardaş başkan yardımcılığına devam edecek. 6 ayda bir 2 başkan yardımcısı sürekli olarak değişecek. Bu meclis üyelerinden değişecek. İlk 6 ay için Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk belediye başkan yardımcısı oldu.