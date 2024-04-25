Hürriyet yeni yapılanmayı açıkladı: İşte İzmit Belediyesi'nin yeni A takımı!

YENİ YAPILANMAYI HÜRRİYET AÇIKLADI
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda yeni dönemin yapılanmasını açıkladı. Hürriyet’e bu programda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi.
YENİ DÖNEMDE KOORDİNATÖRLER OLMAYACAK
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yeni dönemde belediyemizde koordinatör olmayacak. Bana bağlı olarak danışmanlar olacak. Bunun dışında başkan yardımcıları bağlı olacak. Geniş bir kadro. Alanında hizmet sunacak hizmet masaları yarattım. Danışmanlar başkan yardımcılarından veya müdürlerden bir üst pozisyonda olmayacak. Proje ve hizmet üretilmesi konusunda bana yardımcı olacaklar. 2 tane teknik danışman, bir tanesi siyasi danışmanım olacak.
DANIŞMAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI OLDULAR
Geçtiğimiz dönem başkanvekilliği yapan Çetin Sarıca benim siyasi danışmanım olarak görev yapacak. Teknik danışmanım olarak Hakan Yalçın da kadroda yer alacak. Recep Barış da diğer teknik danışmanımız olacak. Memur belediye başkan yardımcılarım olan Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler görevlerine devam edecek. Diğer memur başkan yardımcım Emirşah Torun ocak ayında emekli olacak. Meclis üyeleri içinden 3 tane başkan yardımcısı görevlendirebiliyorum. Yaşar Kardaş başkan yardımcılığına devam edecek. 6 ayda bir 2 başkan yardımcısı sürekli olarak değişecek. Bu meclis üyelerinden değişecek. İlk 6 ay için Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk belediye başkan yardımcısı oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Ha Ha - Yahu 6 ayda başkan yardımcısı değişirmi bide ilkokul mezunu yaşar daimi de diğerleri niye geçici neyse kamu ciddiyeti kalmadı zaten izmite çok bile bu kadro
Hakan - Geçen 5 yılda belediyecilik nedir zerre öğrenemediniz. Gerek başkan yardımcılarınız gerekse müdürleriniz işi hiç ogrenemediler şimdi birde 6 ayda bir başkan yardımcıları değişecek . Millete hizmet edecek insanlar 6 ay içinde ne zaman iş öğrenecek de hizmet edecek insanlara
Hasan - Chp li altı aylık yaşar kardaş daimi
Fuzuli - Emirsah Hoca işinin ehli maşallah Allah daim etsin
Öz Izmitli - Yaşar Kardaş hey yavrum yılların sözde ülkücüsü makam ve para için davasını sattı. Utanmadan chp den meclis üyesi oldu Türkücü yaşar Bu sözler. Mhp li ve iyi partililerin sözleri beni bağlamaz karışmam ben insanların özgür iradesiyle verdikleri karara
Nizamiye - Bunlar alt takım
Çalışan - Darısı derince belediyesi başkanı sertif gökçe beye halen AKP adaylarıyla çalışma yapmaya çalışıyor o zaman bu halk niye sana oy verdi demezlermi yazık başkan daha işin başında seni ekibin yanlış yönlendiriyorlar fen işleri işçileri olarak eski amirlerin hiç birini istemiyoruz koordinatör kim Allah aşkına o görevi yapacak kapasite varmı ikitanede yanına danışman almış volta atıyor yazık sertif başkan artık sahaya çıkın komediye bir son verin
Kamil Yılgenç - siyasi başkan yardımcılarının işi zor kadınsı tripler kıskançlıkları
Açız - Bu kadarcık mı yeterim ki bu kadar başkan yardımcısı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.