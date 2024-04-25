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25 Nis 2024 - 20:24- Gündem G:

Hürriyet yeni yapılanmayı açıkladı: İşte İzmit Belediyesi'nin yeni A takımı!

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönem yönetim kadrosunu açıkladı. Hürriyet belediyede koordinatörlük sisteminin kalktığını açıklarken yeni dönemde danışmanlık sisteminin olacağını açıkladı. Hürriyet gerçekleşen toplantıda yeni başkan yardımcılarını da tanıttı.

Yavuz Solmaz
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Hürriyet yeni yapılanmayı açıkladı: İşte İzmit Belediyesi'nin yeni A takımı! mask
Hürriyet yeni yapılanmayı açıkladı: İşte İzmit Belediyesi'nin yeni A takımı!
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YENİ YAPILANMAYI HÜRRİYET AÇIKLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda yeni dönemin yapılanmasını açıkladı. Hürriyet’e bu programda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi.

Hürriyet yeni yapılanmayı açıkladı: İşte İzmit Belediyesi'nin yeni A takımı!

YENİ DÖNEMDE KOORDİNATÖRLER OLMAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yeni dönemde belediyemizde koordinatör olmayacak. Bana bağlı olarak danışmanlar olacak. Bunun dışında başkan yardımcıları bağlı olacak. Geniş bir kadro. Alanında hizmet sunacak hizmet masaları yarattım. Danışmanlar başkan yardımcılarından veya müdürlerden bir üst pozisyonda olmayacak. Proje ve hizmet üretilmesi konusunda bana yardımcı olacaklar. 2 tane teknik danışman, bir tanesi siyasi danışmanım olacak.

DANIŞMAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI OLDULAR

Geçtiğimiz dönem başkanvekilliği yapan Çetin Sarıca benim siyasi danışmanım olarak görev yapacak. Teknik danışmanım olarak Hakan Yalçın da kadroda yer alacak. Recep Barış da diğer teknik danışmanımız olacak. Memur belediye başkan yardımcılarım olan Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler görevlerine devam edecek. Diğer memur başkan yardımcım Emirşah Torun ocak ayında emekli olacak. Meclis üyeleri içinden 3 tane başkan yardımcısı görevlendirebiliyorum. Yaşar Kardaş başkan yardımcılığına devam edecek. 6 ayda bir 2 başkan yardımcısı sürekli olarak değişecek. Bu meclis üyelerinden değişecek. İlk 6 ay için Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk belediye başkan yardımcısı oldu.

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25 Nis 2024 - 20:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Ha Ha - Yahu 6 ayda başkan yardımcısı değişirmi bide ilkokul mezunu yaşar daimi de diğerleri niye geçici neyse kamu ciddiyeti kalmadı zaten izmite çok bile bu kadro

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 22:35
08

Hakan - Geçen 5 yılda belediyecilik nedir zerre öğrenemediniz. Gerek başkan yardımcılarınız gerekse müdürleriniz işi hiç ogrenemediler şimdi birde 6 ayda bir başkan yardımcıları değişecek . Millete hizmet edecek insanlar 6 ay içinde ne zaman iş öğrenecek de hizmet edecek insanlara

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 22:20
06

Fuzuli - Emirsah Hoca işinin ehli maşallah Allah daim etsin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 22:00
05

Öz Izmitli - Yaşar Kardaş hey yavrum yılların sözde ülkücüsü makam ve para için davasını sattı. Utanmadan chp den meclis üyesi oldu Türkücü yaşar Bu sözler. Mhp li ve iyi partililerin sözleri beni bağlamaz karışmam ben insanların özgür iradesiyle verdikleri karara

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 21:58
03

Çalışan - Darısı derince belediyesi başkanı sertif gökçe beye halen AKP adaylarıyla çalışma yapmaya çalışıyor o zaman bu halk niye sana oy verdi demezlermi yazık başkan daha işin başında seni ekibin yanlış yönlendiriyorlar fen işleri işçileri olarak eski amirlerin hiç birini istemiyoruz koordinatör kim Allah aşkına o görevi yapacak kapasite varmı ikitanede yanına danışman almış volta atıyor yazık sertif başkan artık sahaya çıkın komediye bir son verin

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 21:10
02

Kamil Yılgenç - siyasi başkan yardımcılarının işi zor kadınsı tripler kıskançlıkları

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 21:03
01

Açız - Bu kadarcık mı yeterim ki bu kadar başkan yardımcısı

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 20:56
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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