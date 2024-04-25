Ünlü komedyen Kocaeli’de sahne alacak

Komedi severlerin yakında takip ettiği isimler arasında yer alan Doğu Demirkol, Kocaeli’de sahne alacak. 26 Nisan Cuma günü, Kocaeli Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak olan Demirkol’un gösterisi saat 20.30’da başlayacak. Girişlerin biletli olacağı gösterinin bilet satışı Bubilet ve Biletix üzerinden gerçekleşiyor. Kongre merkezinde balkon ve salon olmak üzere 2 kategoride satışa çıkarılan biletin fiyatı 500 TL ile 800 TL arasında değişiyor.