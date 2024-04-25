Komedi severlerin yakında takip ettiği isimler arasında yer alan Doğu Demirkol, Kocaeli’de sahne alacak. 26 Nisan Cuma günü, Kocaeli Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak olan Demirkol’un gösterisi saat 20.30’da başlayacak. Girişlerin biletli olacağı gösterinin bilet satışı Bubilet ve Biletix üzerinden gerçekleşiyor. Kongre merkezinde balkon ve salon olmak üzere 2 kategoride satışa çıkarılan biletin fiyatı 500 TL ile 800 TL arasında değişiyor.
Ünlü komedyen Kocaeli’de sahne alacak
Geniş bir kitle tarafından sevilerek izlenen ve takip edilen, ünlü komedyen Doğu Demirkol’un Kocaeli’de sahne alacağı açıklandı.
25 Nis 2024 - 20:29 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ali İsmail - Bu da kim
. - Sürekli olarak İslâmiyeti hafife alarak kendi değerini düşürdü
Böyleleri ne yahudi ne hristiyan nede ateistlerle uğraşır tek dertleri İslâm
. - komedyen ve doğu demirkol ?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.