Emirşah Torun emekli oluyor

HÜRRİYET YENİ YÖNETİM KADROSUNU AÇIKLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda yeni dönemin yapılanmasını açıkladı. Hürriyet’e bu programda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım gösterdi. Hürriyet yeni yönetimde en çok merak edilen başkan yardımcılarını da duyurdu.

EMİRŞAH TORUN EMEKLİ OLUYOR

Hürriyet açıklamasında belediye başkan yardımcısı Emirşah Torun’un yeni dönemde olmayacağını açıkladı. Hürriyet açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Geçen dönemde memur belediye başkan yardımcılarım olan Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, Cem Güler görevlerine devam edecek. Diğer memur başkan yardımcım Emirşah Torun siyaseti tercih etti. Bu sebeple yeni dönemde aramızda olmayacak. Kendisi ocak ayında emekli olacak.” dedi.