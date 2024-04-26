NATO sürecini tamamlayan İsveç, Letonya'ya asker gönderecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı basın toplantısında, İsveç Genelkurmay Başkanlığı ile NATO'nun ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamlandığını kaydetti.
İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.