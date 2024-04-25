Ümraniye'de kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.