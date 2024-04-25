25 Nis 2024 - 22:08 - Türkiye

İcra memuru ile avukata saldıran iş insanı tutuklandı

Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan iş insanı ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.