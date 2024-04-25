İcra memuru ile avukata saldıran iş insanı tutuklandı

İddiaya göre, dün saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde iş isnanı E.A.'ya ait olan eve icraya giden 2 avukat ile 1 icra memurunun darbedildiği olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Şüpheliler E.A. ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen müteahhit iş adamı E.A. ile B.C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.