Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Reyyan Apartmanı'na ilişkin dava: Patlıcan tarlasına bina dikmişler

ABONE OL Google News Sayfamız

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sorumlu olan kişilerden şikayetçi olduğunu belirten Müşteki Neslihan Kazancı, "Reyyan Apartmanı'nda çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Patlıcan tarlasına bina dikmişler." dedi.

Reyyan Apartmanı'na ilişkin dava: Patlıcan tarlasına bina dikmişler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Muhammet Karaaslan, Harun Gümüşer ve tutuksuz sanık Nasuh A. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Bilirkişinin adil bir yaklaşımda bulunmadığını belirten tutuklu sanık Harun Gümüşer, 25 yıllık mühendis olduğunu ve Kahramanmaraş'ta sayısız proje yaptığını söyledi.

Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan da bir önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirtti.

Kazancı ise 14 aydan beri cezaevinde olduğunu, depremin sıkıntılarını ailesiyle halen yaşadıklarını, hem sağlık hem de ailevi sebeplerden dolayı tahliyesini istedi.

Tutuksuz Nasuh A. da binanın sadece arsa sahibi olduğunu, binayla ilgili ticari bir faaliyetinin olmadığını savundu.

"PATLICAN TARLASINA BİNA DİKMİŞLER"

Sorumlu olan kişilerden şikayetçi olduğunu belirten Müşteki Neslihan Kazancı, "Reyyan Apartmanı'nda çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Patlıcan tarlasına bina dikmişler. Babamı kumun içinden çıkardık. Ne hikmetse çevredeki binaların hiçbiri yıkılmadı. Aynı deprem şiddetine rağmen aralarında çok kısa bir mesafe olmasına rağmen o bölgede neden Reyyan Apartmanı yıkıldı. Sorumlu olan kişilerin hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

# ceza, mahkeme

25 Nis 2024 - 22:43 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.848.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

AVM TEKNİK PERSONELİ ARANIYOR

Elektrik veya mekanik bölümlerinden mezun, ilgili alanlardan ustalık-kalfalık belgesi sahibi, hizmet sektöründe deneyimli, iletişimi güçlü, "AVM TE...

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL