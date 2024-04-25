Panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Sokak'ta Doğucan K'nin kullandığı bir kargo firmasına ait 67 AC 127 plakalı panelvan, önünde seyreden Samet E. yönetimindeki 28 ACU 918 plakalı motosiklete çarptı.
Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde panelvan sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Ekipler sürücüye idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.