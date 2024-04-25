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25 Nis 2024 - 23:55- Gündem G:

İbrahim Efe: "Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim"

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İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çevre düzenlemesi sebebiyle çıkan kargaşada bir kişinin AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirmesi neticesinde yere düşerek yuvarlanmıştı. Konuya ilişkin AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe açıklama yaptı.

İbrahim Efe: "Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim"
İbrahim Efe: "Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim"
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Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya gelmişti. İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları arasında kavga çıktı. Olay sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye gitti. İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirmesi ile yere düşerek yuvarlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, yere düşen İbrahim Efe'ye "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki gösterdi.

"Öfkeme yenik düştüm"

Sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan İbrahim Efe, "Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim. Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu. Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim. Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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25 Nis 2024 - 23:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Yalancı Şirin - Bütün rezilliketi yap sonra çik özür dile yokyaa hadi ötede bayil kibirli şirin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:55
09

Masum - Ya bunlara Müslüman denmez Müslüman böyle olmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:55
08

Eski Izmitli - kendını rezil etmişsin sosyal medyaya rezil oldunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:55
07

İzmitlile - Aynı Neymar gibiydin :) bu saatten sonra fissin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:52
05

Asabii - Yav koskoca insansın Yaptığın Rezillikten başka birşey değil hiçmi utanman arlanman yok senin ne Birde Tavşan tepeli olamassın sen Orada Delikanlı Mert insanların oturduğu bir Mahalle hiç yakışmıyor Sun o mahalleye bence orayı terket git başka yere Ayıptır Ailendendemi utanmadın Yazık..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:46
04

Dipnot - Ozur vs bu utanci örtemez eger bir kere onurlu bir durus gostermek istersen hemen istifa et... he diyelim sen o erdemi gosteremedin ve partide istifani almazda sana sahip cikmaya kalkarsa onlarda taklaya geldi demektir...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:45
03

Vatandas - Güvercinler bile senin kadar iyi takla atamıyor be üstad,istifa et acilen,adını yollara yazdı bu şehir taklacı güvercin diye

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:31
02

Yeni Mahalle - Bu arkadaş geçmişte birde milletvekili adayı olmuş,vallahi inanmak istemiyorum bu insan bizi yönetecekti haa???açıklamadaki cümlelere bakın oda en az bugünkü yuvarlanma kadar anlamsız..dava arkadaşları falan,ne davası kardeşim ne davası?sizin gibilerin tek davası rant ,makam kan şöhret

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 26 Nisan 00:18
01

Cesur & Sühan - Tüm Türkiye nasıl bir oyuncu olduğunu gördü iyide oldu YAZİK

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 26 Nisan 00:09
Diğer 8 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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